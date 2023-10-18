大甲李綜合辦快樂醫院關懷活動 打疫苗還可玩遊戲

目前是流感流行期，還有醫師提醒，可能有新冠肺炎、流感、RSV（人類呼吸道融合病毒）等三種病毒的合併流行，台中大甲李綜合醫院今天舉辦「快樂醫院」病患關懷計畫活動，設攤位擺放傳統彈珠台、五色磁鐵色塊遊戲等益智童玩，讓病患、家屬在等待看病時多互動，鼓勵大家快打相關疫苗。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，院內從7月起與台中榮總全方位合作後，為讓每個病患感受到院內的改變與溫馨感，社工規劃舉辦快樂醫院系列活動，拿著各式不同無毒、協助減少失智、復健的玩具，在候診室前、大廳、也走入病房內，邀請病患親自動手操作，減少病人看病、住院的不適感，也增添醫院歡樂氛圍，更重要的是宣導病患施打流感等相關疫苗。

快樂醫院系列活動，今天上午由社工和志工在醫院大廳擺攤，準備記憶中的彈珠台、急速爬坡、彩格獵人、木育森林派對組等多款玩具，讓病患或家屬們，從遊戲中增進感情，也勾起共同的兒時回憶，還能培養專注度與耐心，手握玩具球桿，運用不同的形狀、顏色，能刺激記憶、訓練手部穩定度及腦力、手眼的協調。

一位70多歲阿公說，玩竹蜻蜓後真的很有趣，看起來很不起眼，沒想到可以變出那麼多形狀。另一位陪病的陳姓家屬說，「我覺得這樣的活動超讚，帶給病患歡樂，讓大家感受到醫院的溫馨，尤其長輩很少玩這樣的童玩，很用心的安排。」