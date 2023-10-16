大陸團客何時來台 王國材：今年應該都不會進來要看明年

兩岸觀光恢復尚未明朗，談到大陸團客何時能來台，交通部長王國材今天說，今年應該都不會進來，「看明年」；對於如何重振國內觀光，他強調交通部一直努力，積極處理也釋出善意，若台灣團客過去，對方的團客不來台灣，對台灣旅宿觀光影響甚大。

立委傅崐萁今天在立法院交通委員會質詢時詢問，大陸團客何時能來台？王國材說，現在看來因要經過私下管道，「今年應該都不會進來，看明年。」

傅崐萁說，台灣民眾假期、連假拚命往國外跑，掀起報復性旅遊，國內旅遊不升反降，甚至超過20%，有何補救辦法？他強調，兩岸團客來台一事，希望王國材能向行政院反應，積極處理問題，積極處理若無法成功，備案又是什麼？

王國材回應，現在已經積極處理，我們也釋出善意，希望對方開放他們的團客進來。

傅崐萁再追問，究竟國內旅遊補救方式什麼？王國材強調，旅遊議題一定要講清楚，我們已釋出善意，可是對方沒回應，如果台灣團客過去，對方的團客不來台灣，「對花蓮影響更大」、對我們旅宿、餐旅影響很大。