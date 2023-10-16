快訊

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」 建商沒通報仍持續施工

大陸團客何時來台 王國材：今年應該都不會進來要看明年

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影

兩岸觀光恢復尚未明朗，談到大陸團客何時能來台，交通部長王國材今天說，今年應該都不會進來，「看明年」；對於如何重振國內觀光，他強調交通部一直努力，積極處理也釋出善意，若台灣團客過去，對方的團客不來台灣，對台灣旅宿觀光影響甚大。

立委傅崐萁今天在立法院交通委員會質詢時詢問，大陸團客何時能來台？王國材說，現在看來因要經過私下管道，「今年應該都不會進來，看明年。」

傅崐萁說，台灣民眾假期、連假拚命往國外跑，掀起報復性旅遊，國內旅遊不升反降，甚至超過20%，有何補救辦法？他強調，兩岸團客來台一事，希望王國材能向行政院反應，積極處理問題，積極處理若無法成功，備案又是什麼？

王國材回應，現在已經積極處理，我們也釋出善意，希望對方開放他們的團客進來。

傅崐萁再追問，究竟國內旅遊補救方式什麼？王國材強調，旅遊議題一定要講清楚，我們已釋出善意，可是對方沒回應，如果台灣團客過去，對方的團客不來台灣，「對花蓮影響更大」、對我們旅宿、餐旅影響很大。

王國材 傅崐萁 交通部長

延伸閱讀

賴清德稱中捷改到有力人士家附近 王國材：交通部談專業

太魯閣、普悠瑪號助高鐵疏運 王國材：沒有買錯車問題

國慶焰火遭無人機亂入 王國材：違反禁航規定將開罰

易肇事路口愈改愈糟致行人地獄？ 王國材：過去片段改善、民意壓力

相關新聞

大陸團客何時來台 王國材：今年應該都不會進來要看明年

兩岸觀光恢復尚未明朗，談到大陸團客何時能來台，交通部長王國材今天說，今年應該都不會進來，「看明年」；對於如何重振國內觀光...

兩波東北季風亂天氣 周三至周五回溫像夏天 周末北台灣轉濕涼

未來一周天氣受到兩波東北季風影響，中央氣象署預報員官欣平說，主要對於北台灣氣溫略降比較有感覺，至於中南部感受上是日夜溫差...

日夜溫差大 周五下一波東北季風南下、水氣增多又降溫

今明兩天東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，迎風面東半部地區天氣多雲偶有零星飄雨機會，中部多雲到晴、陽光露臉的...

獨／大叔被老婆騎到斷根 醫因這考量三天後才開刀救命根

高雄一名大叔與老婆翻雲覆雲之際，聽到「啪」一聲，他的陰莖迅速軟掉，兩人「性」緻全消、倒頭就睡，隔天醒來，大叔竟發現陰莖變...

太魯閣、普悠瑪號助高鐵疏運 王國材：沒有買錯車問題

疫後民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵去年起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號；昨也宣布重...

北美館男廁的小便斗保障隱私 網盛讚：人生看過最棒

劉姓網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張台北市立美術館的男廁照片，畫面中小便斗是獨立廁間，他稱讚「這是我人生看過最棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。