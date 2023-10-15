台鐵擬調整運能重新檢討班表 增通勤尖峰列車

詩人向明13歲那年，母親見日本軍隊逼近，在愛子衣角縫進一個金戒指與寫上他生辰八字的字條，便囑他離家逃難。近半世紀後向明再返鄉，幼弟哭著拿出個小布包，說是媽媽臨終前千叮萬囑要交給他的東西，打開後，裡面竟是枚生了綠銹的銀元，原來那是媽媽惦記著愛子9歲時說夢話也吵著要的一塊錢。 導演齊怡拍攝紀錄片《離亂之歌》，透過向明、蘇偉貞、陳義芝、隱地、張曉風、桑品載、王健壯等7位遷台一代或二代作家的口述與作品，拼組出1949渡海世代的故事與滄桑。父母也來自大陸的齊怡說，這些故事裡雖然常有位挫折而沉默的父親，共同點是都認定台灣才是他們最後的家，也盼觀眾看片後能對渡海世代有更多理解與寬容。

2023-10-15 10:00