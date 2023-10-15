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台鐵擬調整運能重新檢討班表 增通勤尖峰列車

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵局將重新檢討列車系統及班表。示意圖。本報資料照片
台鐵局將重新檢討列車系統及班表。示意圖。本報資料照片

因應民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵局今天表示，將重新檢討列車系統及班表，調整安排運能，包括東線中長途、西線中途（北=中=高）、各都會區內的短途輸運等，都將納入評估，並部分增加通勤尖峰時段列車，開行最適當的列車吸引旅客搭乘，提升服務品質。

台鐵局指出，台鐵兼負短中長途輸運任務，列車運轉系統須均衡，包括東線中長途、西線中途（北=中=高），以及各都會區內的短途輸運等，都將納入整體評估。

台鐵局長杜微視察高屏地區後表示，今年1至8月，新左營到高雄到鳳山區段各簡易站的上車人數，較去年增加38.5%，其中和高雄輕軌共站的鼓山站，增幅更達66.3%，加上台鐵TPASS受歡迎，這些車站停靠班次，在通勤尖峰時段應調整增加。

台鐵 高雄輕軌

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