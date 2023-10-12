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60架無人機亂國慶煙火 交長：若通過禁航區最高罰150萬

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款。記者周湘芸／攝影

今年國慶焰火活動於台中中央公園舉辦，原本規畫煙火與無人機共同演出，表演前卻出現60架未經許可的無人機干擾。交通部長王國材今於立法院交通委員會受訪表示，於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，可再罰30萬到150萬元罰鍰。

國慶焰火10日在台中市中央公園施放，原本安排表演的國慶無人機，升空時卻遭民間無人機干擾，警方、維安人員雖予以驅逐，但基於安全考量，便取消國慶無人機表演。

王國材表示，國慶日原規畫展演300架無人機，當天有60幾架未經許可的干擾無人機，台中市政府警察局及國安單位用干擾器一一處理。台中市政府9月25日就有公布10月9日中午至10日24時禁止於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，可再罰30萬到150萬元罰鍰。

國慶焰火 台中市 民航局

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