聽新聞
test
0:00 / 0:00
60架無人機亂國慶煙火 交長：若通過禁航區最高罰150萬
今年國慶焰火活動於台中中央公園舉辦，原本規畫煙火與無人機共同演出，表演前卻出現60架未經許可的無人機干擾。交通部長王國材今於立法院交通委員會受訪表示，於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，可再罰30萬到150萬元罰鍰。
國慶焰火10日在台中市中央公園施放，原本安排表演的國慶無人機，升空時卻遭民間無人機干擾，警方、維安人員雖予以驅逐，但基於安全考量，便取消國慶無人機表演。
王國材表示，國慶日原規畫展演300架無人機，當天有60幾架未經許可的干擾無人機，台中市政府警察局及國安單位用干擾器一一處理。台中市政府9月25日就有公布10月9日中午至10日24時禁止於施放煙火場域使用無人機，違反規定可開罰3萬到15萬元罰款，若民航局調查有通過禁航區，可再罰30萬到150萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言