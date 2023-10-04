高鐵中秋疏運塞爆殷鑑不遠 今公布雙十「地雷時段」

台灣高鐵中秋連假收假日，運量創通創歷史新高，台中站自由座旅客從站內排到站外。雙十國慶連假將至，避免事件重演，高鐵今天公布三大「地雷時段」，建議計畫搭乘自由座的旅客避開，包括南下10月6日下午5時至晚間8時、10月7日上午8時至11時；北上10月10日下午1時至晚上8時。

雙十國慶疏運，高鐵表示總計加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務。針對部分時段可能出現自由座旅客較多情形，高鐵指出，分析本次旅客訂票狀況，估國慶連假期間人潮較多的時段可能集中在，南下10月6日下午5時至晚間8時、10月7日上午8時至11時，以及北上10月10日下午1時至晚上8時，建議計畫搭乘自由座旅客，可彈性調整行程、避開上述時段，分散搭車以避免在車站久候。

高鐵也公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票旅客，可先查詢空位車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次，包括10月6日加開1337及1297車次、10月9日加開1336車次，以及10月10日加開1336、1698及1296車次，確保行程順暢；惟特別提醒旅客，上述車次抵達部分車站時間已過夜間零時，且均提供10節對號座車廂，敬請旅客預先安排到站後的轉乘接駁。

高鐵呼籲，已購買對號座車票的旅客，可利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App以及全國超過一萬家高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省時間。截至今（4）日上午為，對號座「熱銷車次」集中於南下10月6日中午起至10月7日晚間、10月10日中午至晚間；北上則在10月6日下班後、10月9日下午至晚間及10月10日收假日全日，其他時段則仍有空位。

國慶疏運期間人潮眾多，高鐵表示，各車站將視人潮狀況，機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區，以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車或非直達車、管控自由座旅客進站人數，以確保所有旅客順利乘車、配合引導、避免推擠。

高鐵提醒，自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，如遇搭乘人數較多時，將以嚴謹標準審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序。旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反應。