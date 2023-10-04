快訊

國中生染髮被收9800元！媽氣炸「把我女兒當盤子」 沙龍澄清還原經過

美眾院議長麥卡錫被狼狽趕下台 暴露美國政治高度對立病灶

拱韓國瑜扮在野「桶箍」！韓粉發1015凱道集結令 歡迎侯柯郭到場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵中秋疏運塞爆殷鑑不遠 今公布雙十「地雷時段」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中秋收假高鐵台中站人潮嚇壞通勤族。圖／報系資料照
中秋收假高鐵台中站人潮嚇壞通勤族。圖／報系資料照

台灣高鐵中秋連假收假日，運量創通創歷史新高，台中站自由座旅客從站內排到站外。雙十國慶連假將至，避免事件重演，高鐵今天公布三大「地雷時段」，建議計畫搭乘自由座的旅客避開，包括南下10月6日下午5時至晚間8時、10月7日上午8時至11時；北上10月10日下午1時至晚上8時。

雙十國慶疏運，高鐵表示總計加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務。針對部分時段可能出現自由座旅客較多情形，高鐵指出，分析本次旅客訂票狀況，估國慶連假期間人潮較多的時段可能集中在，南下10月6日下午5時至晚間8時、10月7日上午8時至11時，以及北上10月10日下午1時至晚上8時，建議計畫搭乘自由座旅客，可彈性調整行程、避開上述時段，分散搭車以避免在車站久候。

高鐵也公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票旅客，可先查詢空位車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開之夜間車次，包括10月6日加開1337及1297車次、10月9日加開1336車次，以及10月10日加開1336、1698及1296車次，確保行程順暢；惟特別提醒旅客，上述車次抵達部分車站時間已過夜間零時，且均提供10節對號座車廂，敬請旅客預先安排到站後的轉乘接駁。

高鐵呼籲，已購買對號座車票的旅客，可利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App以及全國超過一萬家高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省時間。截至今（4）日上午為，對號座「熱銷車次」集中於南下10月6日中午起至10月7日晚間、10月10日中午至晚間；北上則在10月6日下班後、10月9日下午至晚間及10月10日收假日全日，其他時段則仍有空位。

國慶疏運期間人潮眾多，高鐵表示，各車站將視人潮狀況，機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區，以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車或非直達車、管控自由座旅客進站人數，以確保所有旅客順利乘車、配合引導、避免推擠。

高鐵提醒，自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，如遇搭乘人數較多時，將以嚴謹標準審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序。旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反應。

高鐵 車廂

延伸閱讀

印尼高鐵啟用 旅程大縮短票價惹議

東南亞首條高鐵 印尼雅萬通車為何被嫌貴

以前搭高鐵很輕鬆「中秋為何滿到站外？」 網指三關鍵：制度變了

台中高鐵連假排隊亂象如何解 專家：自由座席次應總量管制

相關新聞

9萬公斤「美豬」重組肉未標示賣光光 下游90多家難追回

食藥署昨公布「豬肉產地標示稽查結果」，其中1名業者「新興冷凍食品有限公司」豬肉產品標示不實，將使用到美國、加拿大豬肉的重...

解封滿周年觀光比一比！ 國人赴日破179萬人次居冠

國境解封將滿周年，交通部觀光署統計，今年上半旅日人數破179萬位居第一，其次依序中國大陸59萬、韓國40.9萬、越南34.7萬、泰國34.4萬，旅日人數比後面4國加總還要多。

文博會2024年移師台南 史哲：國際買家是重中之重

展現台灣文化實力的文博會甫閉幕，民進黨立委林宜瑾今天在立法院教文會質詢時表示，明年文博會移師台南，文化部對國際買家交易是...

四接環評審查進度 薛富盛：已3度與環團溝通

四接環評何時召開審查受外界關注，環境部長薛富盛今表示，已邀請本屆環委進行四接環評第三版場域的場勘，並請開發單位進行回覆，...

高鐵中秋疏運塞爆殷鑑不遠 今公布雙十「地雷時段」

台灣高鐵中秋連假收假日，運量創通創歷史新高，台中站自由座旅客從站內排到站外。雙十國慶連假將至，避免事件重演，高鐵今天公布...

曼谷青少年在百貨公司開槍釀2死 國內醫師研判三大原因

泰國曼谷市中心大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）昨發生槍擊案，一名14歲青少年在百貨大樓內開槍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。