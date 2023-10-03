利用高低落差 農水署公布13處小水力發電潛力場址

農業部農田水利署配合政府再生能源政策，擴大小水力發電推廣，選定13處潛力場址，今（3）日公布在官網，提供產學研界協助評估合作開發，總預估設置容量達1000瓩(kW)以上。

農田水利署表示，台灣地區山高坡陡，降雨時而豐沛，所轄管理處的部分農田水利設施，具備發展小水力發電的優勢條件，因此，在不影響農業灌溉排水功能，保障農民用水，並且不破壞環境生態的前提下，盤點適合小水力發電發展的潛力地點。

農水署表示，這次公布13處有小水力發電發展潛力的圳路，所在地包括桃園市、苗栗縣、宜蘭縣及花蓮縣各1處；高雄市2處；台東縣7處。其中以台東縣關山圳幹線的7處跌水工，預估可設置容量達640瓩為最多。

農水署說，小水力發電是利用水流高低落差，透過水輪機與發電機等裝置，將水流動能轉換為電能，雖然規模較小，但興建容易，投入經費不大，對生態環境影響也較小，推廣性較佳，如同時規劃以在地發電、在地使用的發展方向，供應鄰近農田水利設施及農業設施(如溫室等)所需用電、或供給道路路燈照明等公共設施用電，可促進當地農村能源自主發展。

農水署表示，採分階段盤點適合於農田水利設施設置小水力發電的潛力場址，公開資訊提供產學研界協助評估開發可行性(包括技術性、經濟性、財務性等)，希望透過公私協力共同合作運用農業水資源再生發電，加速開發小水力發電創造乾淨能源，提升農田水利設施多元附加價值。