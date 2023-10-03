快訊

「超腹黑三星座」天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

糗！陸民曝印度製iPhone 15品質差害鏡頭入塵 專家曝：全是Made In China

蘋果、華為雙機大戰 Android重頭戲Google Pixel 8也來PK

利用高低落差 農水署公布13處小水力發電潛力場址

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農水署台東管理處關山圳幹線3K+240小水力潛力點。圖／農水署提供
農水署台東管理處關山圳幹線3K+240小水力潛力點。圖／農水署提供

農業部農田水利署配合政府再生能源政策，擴大小水力發電推廣，選定13處潛力場址，今（3）日公布在官網，提供產學研界協助評估合作開發，總預估設置容量達1000瓩(kW)以上。

農田水利署表示，台灣地區山高坡陡，降雨時而豐沛，所轄管理處的部分農田水利設施，具備發展小水力發電的優勢條件，因此，在不影響農業灌溉排水功能，保障農民用水，並且不破壞環境生態的前提下，盤點適合小水力發電發展的潛力地點。

農水署表示，這次公布13處有小水力發電發展潛力的圳路，所在地包括桃園市、苗栗縣、宜蘭縣及花蓮縣各1處；高雄市2處；台東縣7處。其中以台東縣關山圳幹線的7處跌水工，預估可設置容量達640瓩為最多。

農水署說，小水力發電是利用水流高低落差，透過水輪機與發電機等裝置，將水流動能轉換為電能，雖然規模較小，但興建容易，投入經費不大，對生態環境影響也較小，推廣性較佳，如同時規劃以在地發電、在地使用的發展方向，供應鄰近農田水利設施及農業設施(如溫室等)所需用電、或供給道路路燈照明等公共設施用電，可促進當地農村能源自主發展。

農水署表示，採分階段盤點適合於農田水利設施設置小水力發電的潛力場址，公開資訊提供產學研界協助評估開發可行性(包括技術性、經濟性、財務性等)，希望透過公私協力共同合作運用農業水資源再生發電，加速開發小水力發電創造乾淨能源，提升農田水利設施多元附加價值。

水利署 農業部

延伸閱讀

台肥董座李孫榮：發展乾淨能源產業為第五大事業 盼建氫能平台

Linbay好油恐嚇案自導自演 蔣萬安：若造假絕不能接受

「Linbay好油」自導自演 張善政：非常遺憾也不可取

吳音寧質疑操作農業議題有中國影子 蛋商：農業歸農業

相關新聞

快看！國慶4天連假湧出遊潮 新北推「交通攻略」避塞車

4天國慶連假將至，預計湧現大量出遊人潮，新北市交通局統整「國慶連假交通資訊懶人包」，除了有新北市境內國道管制、國道客運優...

iPhone 16全新按鈕誕生更想買！這款尺寸變「蘋果史上最大iPhone」細節曝光

蘋果 （Apple）最新手機 iPhone 15 系列甫推出，緊接著就出現關於iPhone 16 系列的最新爆料。根據外媒報導，iPhone 16和iPhone 16 Plus將會和iPhone 15和iPhone 15 Plus維持一樣大小，而iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max則將會比前一代更大，分別擁有至少6.3吋和6.9吋的螢幕，將可能迎來史上「最大尺寸iPhone」。

搶攻雙十連假 高雄動漫節木棉花年度動畫《葬送的芙莉蓮》強勢登場

今年雙十連假，「2023高雄國際動漫節」將於高雄巨蛋正式登場！活動日期於10月6日至10月9日，木棉花將移師台北漫畫博覽...

MeToo界線／文化部修訂性平失格條款 追回加害人藝文補助恐卡在這2關

今年中開始MeToo事件頻傳，藝文界也是重災區，當時各起案件中，又以攝影家謝春德涉嫌長年性侵未成年乾女兒案最震驚各界，不少藝文團體及立委要求文化部等相關機構修正獎補助機制，終止乃至追回性平事件加害人所獲補助。針對未來新案，文化部已要求補助條款加入若違反性平就追回補助的規定；但要追回之前獲補助的加害人款項，恐因兩件事窒礙難行。

邱比特呼困！陪沈團TOP 5人氣成員爭霸戰 團體5大特色入坑不嫌晚

﻿你看過「陪沈團」的影片嗎？

健保數位升級轉型 石崇良直指有兩大障礙

衛福部健保署長石崇良表示，健保系統用了28年，已經來到需要數位升級轉型的時機，在升級時，從500家醫院、2萬診所、800...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。