台中高鐵連假排隊亂象如何解 專家：自由座席次應總量管制

中秋收假高鐵台中站人潮嚇壞通勤族，緊接著國慶連假加上國慶焰火在台中施放，專家建議，高鐵自由座應總量管制，另高鐵可公布自由座排隊候車時間，若排隊時間過長，乘客可考慮其他運具；國慶連假恐重演排隊現象，建議台鐵可在新烏日站增停對號列車，紓解高鐵疏運壓力。

消基會交通委員會召集人李克聰說，連假搭乘自由座的人很多，尤其台中站運量高，高鐵可從列車班次、運量與購票資訊中，預估到站排隊搭自由座的等候時間，透過高鐵會員App推播或高鐵網站公布，乘客可根據等候時間，判斷是否要改搭其他運具。

例如如果要等候2小時才搭得上車，可考慮改搭國道客運或改搭台鐵列車，整體等候與乘車時間，可能比排隊等高鐵與搭車時間更短，可減少候車時間，也紓解高鐵人潮。

李克聰建議，台中站排隊人潮都是自由座乘客，以目前高鐵列車不足，供需無法平衡下，高鐵應考慮自由座席次總量管制，如果賣出自由座席次有管制，可避免大排長龍的現象。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任、台北市交通局前局長鍾慧諭說，高鐵連假乘客大排長龍，顯示整體公共運輸服務量能不足，另外高鐵票價比國道客運貴3倍、比台鐵貴2倍多，大家寧可排隊也要搭高鐵，主要是看中高鐵準時、可靠的運輸表現。

鍾慧諭說，中秋收假的排隊現象，在國慶連假可能會再出現，高鐵台中站、台鐵新烏日站都在同一站區，台鐵除了在國慶連假期間加開班次，可考慮在新烏日站增加停靠對號班次或自強號班次，可降低高鐵的疏運壓力。

鍾強調，國慶日台中施放國慶焰火，加上是國慶連假收假，高鐵可考慮延後收班時間，避免看完焰火的遊客瞬間都湧入高鐵站區，台中出發的國道客運也可增加班次，降低排隊壓力。

鍾慧諭說，高鐵台中站把大量人潮擋在驗票閘門外，可降低月台候車的推擠風險，台中站區腹地大，排隊候車相對較安全；從中秋收假的排隊人龍，顯示高鐵新列車採購速度太慢。