中秋收假人龍塞爆高鐵致歉 疏運33.8萬人次創歷史新高

昨天中秋連假收假日，高鐵台中站自由座排隊人潮排到站外，有旅客埋怨等候2小時還上不了車，引發網路熱議。台灣高鐵指出，昨日疏運33.8萬人次，創下通車以來單日最高峰。交通部鐵道局表示，將要求高鐵公司在現有條件下檢討，改善服務品質。

台灣高鐵表示，高鐵中秋疏運（9月28日至10月1日)期間，累計4天疏運近101萬人次旅客，其中10月1日旅運超過33.8萬人次，為通車以來單日最高；單日次高則為2019年中秋疏運收假日9月15日，當時達31萬8250人次，今年大幅增加超過2萬人次旅客。

台灣高鐵說，感謝旅客選擇高速、便捷、準點的高鐵列車作為返鄉首選運具，對疏運尖峰時段，因人潮過多造成旅客久候與不便，表達歉意，並感謝旅客體諒與配合。面對即將到來國慶疏運期間，持續善盡西部走廊骨幹運具責任，持續精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施，以協助旅客循序、安全順利乘車。