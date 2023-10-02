高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

台灣高鐵疫後運量節節攀升，日均運量已達20萬人次，但自由座車廂擁擠不堪，甚至外溢到對號座車廂，讓主打高品質服務的高鐵，引起輿論批「台鐵化」。昨中秋連假收假日，高鐵台中站湧進大批人潮，自由座乘客更從車站內排隊到站外；有乘客在網路論壇埋怨，排了2小時還無法上車，人潮如看演唱會，凸顯運能跟不上運量問題。學者分析，都會區外溢影響，高鐵從城際運輸再肩負短程通勤角色，恐怕到2027年新採購列車投入營運，才能完全解套。

迎接三天中秋連假，有旅客指出，上周四連假前一天，高鐵部分車站已出現排隊人潮，台北站月台自由座乘客排隊人龍大繞好幾圈，而桃園站當天南下自由座乘客在站務人員引導下，也圍起紅龍排隊依序下樓至月台候車。到了中秋收假日，台中站湧進大批人潮，甚至從車站內排隊到站外，排了2小時都還沒辦法上車，若改搭台鐵或客運都已抵達目的地。

疫情趨緩後，高鐵運量節節攀升，營收亮眼。台灣高鐵統計，疫情前、2019年的日均運量約18萬5000人次；今年截至8月的日均運量已達20萬人次，尤其8月日運量更達21萬人次；就因人潮回流，今年1至月平均營收更達40.7億元，已超越疫情前水準。

文化大學土地資源學系主任李家儂說，雙北房價高，民眾以負擔交通運輸成本，換取相對理想的居住空間；高鐵通勤時間中，桃園到台北約20分鐘、新竹到台北約30分鐘，正好符合台灣平均單程通勤時間、約45分鐘。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高鐵沿線發展如同台北捷運的放大版，加上定期票，使旅客的交通成本下降，搭高鐵往返台北與桃園間，單程僅20分鐘，比在台北市區開車移動還快，搭高鐵短程通勤已成趨勢。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，在車輛有限前提下，量能無法一次到位，面對通勤人數增多，如何維持服務水準成考驗。他建議，在新列車投入前，可考慮增加自由座車廂數、調整自由座車廂設計，讓以短程通勤為主車廂有別中長程車廂，即使乘客沒位置得站位，也至少站得舒適，減少擁擠感，不妨參考台北捷運部分車廂分流設計。

陽明交通大學運輸與物流管理學系邱裕鈞表示，高鐵從串連南北生活圈，另肩負短程通勤，尤其台北往返桃園、新竹運量大；旅運行為改變，衍生自由座擁擠問題，成高鐵當前考驗，或許向日本採購新列車投入營運後，才有大幅改善機會。

李家儂也提醒，隨站點周邊土地陸續開發，將帶動更多通勤族，自由座站票客湧入對號座車廂，自然會影響其乘車品質，問題勢必更嚴峻。

高鐵表示，開放對號座車廂走道供自由座旅客站立，並非常態開放，僅在疏運、假日超尖峰時段才實施。另外，若遇偶發自由座人潮較多時，除將加開全車自由座列車因應，各車站將引導旅客依前往目的地，分流搭乘不同停靠模式列車，並適度開放車間通道、對號座車廂供旅客站立。各車站必要時也將啟動人潮管制，避免過多旅客進入付費區或月台。