新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗9月26日起開打，衛福部疾管署示警，新冠肺炎疫情於12月中下旬會進入一波高峰。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，民眾持續接種新冠疫苗，且多數民眾都已曾經染疫，疫情雖有一波，但可能與過去3年疫情嚴峻時有些落差。

對於秋冬新冠疫情，黃立民有三大擔心，第一、即將到來的中秋及雙十連假，因為人一定會聚集，對疫情來說，確實有不好的影響；第二、若出現新變異株或流行病毒株改變，如最近XBB.2病毒於全球感染情形開始逐漸增加，可能在年底時仍可能出現一波疫情；第三、當多重病毒感染時，如同時感染新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌、呼吸道融合病毒等，可能造成老人家傷亡慘重。

黃立民說，中秋及雙十連假長假會造成人的聚集、移動，也會移動到比較遠的地方，或是出國旅遊，他的身邊就有很多朋友，出國後紛紛感染新冠病毒，因此，面對新冠疫情還是不可輕忽。

黃立民說，以新冠病毒感染人口比例及速度，約於3個月需感染6、7成人口，每天破萬例應該很容易，「根本不算什麼」，以台灣人口2300萬估算，3個月、90天內需感染1500萬人，因此一天約有16萬人感染，其中約2至3萬人病情嚴重者才有可能被通報。

「該打的疫苗一定要打，這是一種買保險的概念。」黃立民說，藥廠研發出疫苗，一定是病情夠嚴重才有需求，民眾應衡量接種疫苗後，可能有1、2天出現發燒、食欲不好、精神不佳等不舒服症狀，還是說要冒風險於感染新冠病毒後，可能引起腦炎、心肌炎、兒童多系統發炎症候群（MIS－C）等情形，且目前專家都呼籲要打疫苗。

黃立民說，由於台灣人口擁擠，傳染病會持續進行，因應新冠病毒來襲，幼兒、長者要多注意勤洗手、戴口罩，避免把醫療院所門診塞爆。