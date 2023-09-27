聽新聞
test
0:00 / 0:00
Disney+推全新付費方案 業界：訂單月最貴 年繳省一半
Disney+宣布將於11月1日推出全新方案與價格，標準方案每月270元，及高級方案每月320元。今年10月31日前訂閱的既有用戶，自11月1日起，其訂閱方案名稱將更名為Disney+高級方案。凱擘大寬頻10月31日前訂閱的既有Disney+訂戶，於合約期滿後，即享老客戶續約優惠，自動以優惠價每月270元續訂Disney+高級方案(每月320元)。
對此，業界人士表示，單月訂閱當然最貴，但若以年繳則最優惠，一年1620元，等於每月135元，可省一半價格，但只限於富邦集團旗下的有線電視用戶區，或台灣大哥大手機用戶續約或新申辦5G，也可享有混搭優惠。
富邦集團旗下的有線電視多系統業者（MSO）凱擘與台灣大寬頻，現也用非常便宜的價格、約莫半價在力推Disney+，希望觀眾看OTT上癮；但若推太好「等於自傷」，因為OTT壯大後，有線電視訂戶就可能更加萎縮，卻又不能不推，且還得低價推。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言