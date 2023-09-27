要降溫了！賈新興：未來兩周三波東北風影響 「北部變涼超有感」

外套準備好。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，未來兩周有三波較強東北風，第一波10月1日起北部降兩度，第二波5日起降5、6度，降溫超有感。

賈新興指出，未來兩周有三波較強東北風，第一波周六30日開始，比較弱，10月1日（下周日）晚間稍增強；10月4日（下周三）東北風再增強，5日（下周四）比較明顯，影響兩、三天減弱，10月9、10日國慶日再受東北風影響。

溫度方面，賈新興指出，北部到10月1日（下周日）之前高溫30到33度，第一波東北風降兩度，10月 4、5日溫度再稍高，但5日起晚上到6日起受東北風影響恐降5、6度，降溫超有感。

天氣方面，賈新興指出，明後天東半部及恆春半島一帶水氣增多，深夜至隔天清晨東北角、宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨， 30日午後宜花東有零星短暫陣雨 。

10月1日午後新北山區、花東及高屏山區有零星短暫雨，賈新興指出，下周一上班日雨愈明顯，１日晚上至２日早上北海岸至東北角及北北基宜有局部短暫雨，午後大台北東側及宜花有局部短暫陣雨，晚上至３日清晨花東有局部短暫雨。

10月３日至４日各地天氣穩定炎熱，午後南部山區有零星短暫雨。５日受熱帶性低氣壓接近影響，大台北東側及宜蘭有局部雨，午後北北基宜花有局部短暫陣雨，晚上起至６日台中以北、宜花東有局部雨，午後台南及高屏有局部短暫陣雨。

有關賞月指南，賈新興指出，中秋節當天29日（周五）晚間9點後到30日凌晨2點，新竹以南有機會看到月亮，最佳賞月時間則為30日（周六）晚間8點至10月1日凌晨2點桃園以南以及1日晚間8點至10點桃園以南。

賈新興指出，觀察10月3日至4日台灣東南方熱帶性低氣壓發展趨勢，初步研判發展為颱風的機率不高，只有3到4成。目前資料顯示，5日起台灣天氣恐受其接近影響。但後期預報不確定性略高，仍需留意最新預報資訊。