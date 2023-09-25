9%台灣人認貧窮 76%憂收入追不上物價 社救盟提3訴求

社會救助法修法聯盟（社救盟）今天發布「台灣貧窮政策民意調查」，發現全國約有9%的民眾認為自己處於貧窮狀態，且5年內無法脫貧。另外約有7.8%的民眾認為自己接近貧窮，只要一遇到危機就會落入貧窮。9%貧窮率與7.8%近貧率，全國共計近17%的民眾認為自己缺乏任何資本來因應生活上的危機、風險和衝擊。社救盟指出，此一調查顯示人民主觀感受的貧窮率與近貧率，與政府正式承認的貧窮與近貧人口（約2.6%）之間存在巨大落差。

社救盟由多家社福團體共同組成。今天出席記者會的民團包括人生百味文化建構協會、台灣芒草心慈善協會、台灣社區實踐協會、興隆會所社工團隊暨社區走跳小組、台北市康復之友協會、台灣新巨輪服務協會、台灣勞工陣線、南洋台灣姊妹會、勵馨基金會、崔媽媽基金會等。

調查也顯示，76%台灣人民擔憂，自己的收入難以負擔愈來愈高的物價與生活成本，包括有4成以上（40.9%）的受訪者表達了強烈的擔憂。擔憂的原因包括：收入增加的速度趕不上生活成本的增加（42%）、收入和生活成本增加的速度差不多，但沒有多餘的錢備用（37.9%）、 收入減少生活更加困難（18%）。

根據內政部統計，加總各縣市的中低和低收入戶人數不到60萬人，約為全國人口的2.6%。然而社救盟的調查卻達16.8%。社救盟專員王今暐指出，政府應每年例行統計及公布我國真實貧窮率與近貧率，中央政府統計的貧窮率要貼近人民的真實感受。

社救盟提出以下三大呼籲，第一，廢除「虛擬收入」規定：「虛擬收入」設算制度源起於1963年的戒嚴時代，預設無收入者「應該要有基本工資或行業平均經常性薪資」，60年來使無數貧困人民無法獲得低收入戶補助，更將原為保障勞工生計的基本工資誤用為排除窮人的工具。社救盟認為，「虛擬收入」是台灣獨步全球的怪異法規。把工作收入低於最低生活費的勞動者當成不事生產的人與潛在的福利詐欺犯，體現出威權政府不信任人民的防範心態。

第二，放寬申請低收入戶的戶籍限制：現行有關戶籍地與居住地須一致的法規，排除了大多數的無家者、許多無法入籍的租屋族，與約28萬已在台灣建立家庭、工作繳稅或扶養孩子但尚未取得國籍及戶籍的新住民，申請低收入戶的機會。

社救盟調查結果發現，約有6成的台灣人民，將近三分之二的民眾認為，即使新住民尚未取得我國國籍，也應該要有資格申請社會救助。社救盟呼籲，現行社會救助法規已跟不上社會變遷，應在原則上放寬戶籍限制。

第三，低收入戶審查應優先採信任原則： 政府應優先採「信任原則」審查低收入戶申請案件，搭配事後檢舉與調查等防弊方式，取代現行過度嚴苛的事前審查。中央政府要有政策積極協助地方政府落實信任原則，才能及時接住墜落的人民。

社救盟呼籲，各組總統候選人應公開承諾，第一屆任期內完成社會救助法大幅修正，廢除戒嚴時期以來的不合理規定與不信任人民的價值觀，改革不符社會實況的陳舊規定，以強化積極救助貧困人民的安全網宗旨。