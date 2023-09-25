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台東規模3.6地震 卻是台南「國家級警報」民眾嚇醒
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時35分，在台東縣政府北北西方18.3公里，位於台東縣延平鄉，發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里。
不過，氣象署針對台南市發布災防告警訊息，「本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：台南市。本訊息為系統自動發布，因時效需求存在不準確性，僅提供應變參考」。
各地震度級：台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。
台南市民眾收到地震的國家級警報，不少人驚醒，PTT八卦版網友表示，「有響可是無感」、「沒感覺」、「有警報，沒地震啊」、「被警報嚇醒欸」、「台南無感啊，誤判？」、「跳通知但是沒感覺...是還沒到嗎」、「大的不響，小的狂響」。
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