台東規模3.6地震 卻是台南「國家級警報」民眾嚇醒

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時35分，在台東縣政府北北西方18.3公里，位於台東縣延平鄉，發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里。

不過，氣象署針對台南市發布災防告警訊息，「本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：台南市。本訊息為系統自動發布，因時效需求存在不準確性，僅提供應變參考」。

各地震度級：台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。