快訊

今晴朗炎熱 中秋連假變天 吳德榮：大台北東部有雨、氣溫略降

台東規模3.6地震 卻是台南「國家級警報」民眾嚇醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東規模3.6地震 卻是台南「國家級警報」民眾嚇醒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時35分，在台東縣政府北北西方18.3公里，位於台東縣延平鄉，發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里。圖／取自氣象署網站
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時35分，在台東縣政府北北西方18.3公里，位於台東縣延平鄉，發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里。圖／取自氣象署網站

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時35分，在台東縣政府北北西方18.3公里，位於台東縣延平鄉，發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.2公里。

不過，氣象署針對台南市發布災防告警訊息，「本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：台南市。本訊息為系統自動發布，因時效需求存在不準確性，僅提供應變參考」。

各地震度級：台東縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

台南市民眾收到地震的國家級警報，不少人驚醒，PTT八卦版網友表示，「有響可是無感」、「沒感覺」、「有警報，沒地震啊」、「被警報嚇醒欸」、「台南無感啊，誤判？」、「跳通知但是沒感覺...是還沒到嗎」、「大的不響，小的狂響」。

台東縣發生芮氏規模3.6地震，氣象署卻針對台南市發布災防告警訊息。圖／取自PTT
台東縣發生芮氏規模3.6地震，氣象署卻針對台南市發布災防告警訊息。圖／取自PTT

地震 台南 台東

延伸閱讀

921大地震24周年／譚敦慈教你準備地震包 必備6物品隨時做好應變

上午9時21分收到地震警報別怕 快檢查手機別當國家級邊緣人

規模6.8地震響2次國家警報 氣象署：升格過渡階段 未注意小細節

規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降

相關新聞

住院「比孤單更孤單」 精神病友 盼放寬住院通訊探視

住院養病，已夠苦悶，想打電話跟親友聊天訴苦，還得排隊，等候使用院內公用電話，這有點不可思議，卻是住院精神病友的日常生活。...

急病遠距醫療 阿里山、梅山啟動

嘉義縣山區醫療資源缺乏，交通不便讓下山車程往往錯過黃金治療時間，為強化緊急醫療資源，衛生局今年在阿里山鄉香林衛生室、梅山...

基層防疫「3個月沒休」 南市府擬補償

台南本土登革熱疫情維持每天新增200例上下確診，基層防疫人員喊苦，有區公所職員的眷屬循市府內部管道投訴說3個多月來沒休息...

收到感謝信 代女器捐救8人 母：以妳為榮

新北市31歲女子戴淇米上月22日發生車禍，醫師評估救活是植物人狀態，父母忍悲為女兒捐出器官，造福8名病友重獲新生。亞東醫...

居民路過心驚驚 台29邊坡卡巨石

蘇拉颱風過境後，1顆直徑5公尺巨石，卡在高雄甲仙區與那瑪夏交通要道，台29臨11線便道8.2公里邊坡上方，山區居民每天經...

一張圖看天氣！中秋水氣攪局賞月「碰運氣」 收假迎首波東北季風

周二起水氣略增，北部及東半部偶陣雨，中南部地區及各山區午後雷陣雨，攪局3天中秋連假。中央氣象署臉專指出，賞月要「碰運氣」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦