住院「比孤單更孤單」 精神病友 盼放寬住院通訊探視

住院養病，已夠苦悶，想打電話跟親友聊天訴苦，還得排隊，等候使用院內公用電話，這有點不可思議，卻是住院精神病友的日常生活。五十五歲精神障礙患者者涂惠滋表示，住進精神病房後，通訊權、探視權遭剝奪，希望正在研擬中的精神衛生法相關子法獲得醫病共識，不要讓精神病房變成病人不願去、醫師想離開的地方。

精衛法修正案去年三讀通過，今年底前預計完成子法規及行政規則，衛福部為此多次開會，邀專家討論「住院精神病人生活公約、精神病人拘束身體戶或限制行動自由處置」辦法等細節。研商會議中，病權派、醫療派針鋒相對，病友團體希望放寬住院規範、提升病人自主，但醫師團體認為住院管理是醫療專業，應由醫師決定。

伊甸基金會的精障者會所「真福之家」調查顯示，逾七成受訪者表示，能決定探視對象，但部分醫院規定，探視者須為「三等親」內才能放行；通訊權方面，多數醫院只有公共電話作為住院病人對外連結唯一管道，近四成病人認為通訊自由遭限制，三成病人認為既有支持網絡遭到中斷。

實際上，現實狀況正是如此，各醫院精神科急性病房多僅限三等親探視，且幾乎禁止病人攜帶手機入院，病友團體呼籲放寬限制，讓病人保持社會連結。涂惠滋表示，若探視權、通訊權無法獲保障，住院病人將「比孤單更孤單」。

台灣精神衛生改革聯盟召集人廖福源表示，當精神病房成為孤島，病友人際支持網絡斷鏈，雖讓醫院便於管理，但病友可能因此精神狀態惡化；住院是病人的求救方式，若進到醫院後，反而與社會支持網絡完全斷聯，病人反而「更苦、更孤寂」。