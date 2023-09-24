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重回歷史新高 北市蛋商公會：本土蛋掀搶購潮 蛋價明漲2元
進口蛋引發爭議，除有效期疑慮、改標，還引爆食安危機，北市蛋商公會理事長林天來今天證實，由於民眾對進口蛋購買意願下降，本土蛋出現搶購潮供不應求，因此宣布下周蛋價將調漲2元，明天起產地價漲至45.5元、批發價55元，這也是9月3日調漲3元後，第二度調漲，再度重回蛋價歷史新高。
根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3375萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量維持11萬5500箱（每箱約200顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約90萬顆供應缺口。
林天來指出，進口蛋因近期的爭議，導致民眾不太願意購買進口蛋，許多學校營養午餐也宣布禁止使用液蛋，導致本土蛋供不應求，產地甚至出現加價搶蛋，黑市情況恐再現；為維持產銷秩序，才決定全面調漲蛋價，產地價從每台斤43.5漲至45.5、批發價從每台斤53元漲至55元。
「每個人都把進口蛋當毒蛋」，林天來說，現在消費者聽到進口蛋都以為吃了就有事，好像進口蛋就是毒蛋、進口加進本土蛋就是「混蛋」，直言若學校持續禁用液蛋、民眾仍避之唯恐不及，本土蛋產量尚未恢復，入秋後又是禽流感高峰期，認為中秋節過後蛋價恐漲更多，且年底缺蛋情況恐再重演。
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