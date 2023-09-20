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搶攻健身揮汗商機！全家便利商店「健康志向系列鮮食」推19款營養師監製新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店攜手營養師楊承樺，以「零精緻澱粉」、「減油纖食」與「蛋白質增量添飽足」3大開發方針，推出實體店舖聯名鮮食、線上渠道「冷凍營養調控餐」共計19款新品，滿足不同健康族群的飲食需求。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手營養師楊承樺，以「零精緻澱粉」、「減油纖食」與「蛋白質增量添飽足」3大開發方針，推出實體店舖聯名鮮食、線上渠道「冷凍營養調控餐」共計19款新品，滿足不同健康族群的飲食需求。圖／全家便利商店提供

根據統計，全台規律運動人口高達800萬，維持體態也同時要吃得健康，訴求天然食材、均衡營養與熱量控制的「健康餐」需求隨著運動風潮持續攀升。

全家便利商店2019年即推出「健康志向」系列鮮食，以「加一點健康、減一點負擔」的加減策略推出多項商品，其中與運動營養師楊承樺攜手推出的健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒，上市迄今累積銷售超過1,500萬盒。看好健身飲食熱潮、搶攻全民「揮汗商機」，全家便利商店健康志向系列鮮食延伸至飲食調控領域，針對不同運動族群需求，以「零精緻澱粉」、「減油纖食」與「蛋白質增量增飽足」3策略開發，線上線下共推出19款新品。實體店舖販售6款聯名鮮食，囊括飯糰、漢堡、主食型餐盒與副餐沙拉等品類；會員App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」更分別開賣13款「冷凍營養調控餐」，提供各族群美味營養的餐食選擇。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，近年隨國人健康意識提升、運動族群增長，消費者更重視飲食調控及均衡營養攝取，增肌、減脂等科學化飲食觀念蔚為盛行。全家便利商店健康志向系列鮮食自2019年推出迄今，銷售每年穩定成長2成，去年更創下6億元銷售業績，以辦公型、醫院型與商業型商圈最熱銷。

此次全家便利商店再度攜手營養師楊承樺，以「零精緻澱粉」、「減油纖食」與「蛋白質增量添飽足」3大開發方針，推出實體店舖聯名鮮食、線上渠道「冷凍營養調控餐」共計19款新品；其中「冷凍營養調控餐」更是零售通路首見，為營養師與全家便利商店鮮食廠共同研發生產，包含花椰菜米、菇菇米等高纖主食、鮮甜低鈉的蕃茄牛肉羅宋湯及口味清爽的香烤義式香料薯塊等13款，個人餐食規格、微波覆熱即可上桌。

營養師楊承樺表示，分眾化健康飲食已是當今趨勢，如健身族在意蛋白質含量與飽足感，體重控制族偏好份量少、但能延長飯後飽足感的商品，因此對應不同個人化的飲食需求，更是產品開發首要考量。此次再度與全家便利商店推出多款健康志向新品，即是運用多穀米取代精緻澱粉，提高蔬菜纖食、減少油脂，並增量蛋白質，期許滿足不同健康族群的飲食需求。

根據國健署統計，國人於節假日後平均發胖可達1.5公斤，瞄準中秋連假後運動甩油潮，全家便利商店攜手運動營養師楊承樺超前部署，實體店舖開賣6款健康志向新品，包含大麥蛋白豬肉堡、鹽水雞飯糰、辛辛炒豚五色盒、美式雞丁蔬穀盒、香橘醋金時地瓜沙拉、泰式青木瓜雞絲沙拉，提供消費者從早到晚、運動前後、飲食調控的餐食選擇，10月17日前持台新銀行信用卡購買指定健康志向系列商品，可再抽Apple Watch SE或台新Point 3,000點。

全家便利商店App「全+1商城」與電商平台「全家行動購」更設置「健康志向專館」，開賣13款「冷凍營養調控餐」，包含增肌減脂必吃義式鮭魚花椰菜米、三杯雞菇菇米、點心與湯品，訂購後即可選定鄰近全家便利商店店舖取貨，10月17日前購買「健康志向專館」任一商品，再加碼送World Gym免費1個月單點運動體驗及INBODY檢測體驗券。

全家便商店App「Fami煮煮」專區同步開賣桂冠營養研究室機能餐，每包卡路里由營養師精算控制於150～250大卡間，用以取代正餐進行熱量控制，包含曲線養成健力餐組、肌力養成健力餐組2種選擇，還有蕃茄蔬菜牛肉湯、韓式蕎麥花椰菜飯、鮭魚紅藜白花菜濃湯等風味，並提供20天訂閱、週週取貨的便利機制。此外，更有雞胸肉線上第一品牌「野人舒食」的多款雞胸肉供選購，每包180g大份量更富含40g蛋白質，免湊單即享有每包69元專屬優惠價格，今日訂、後天即可選定指定全家便利商店店舖取貨。

全家便利商店會員App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」同步開賣零售通路首見「冷凍營養調控餐」，個人餐食規格、微波覆熱即可上桌，包含花椰菜米、菇菇米、湯品與點心等選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」同步開賣零售通路首見「冷凍營養調控餐」，個人餐食規格、微波覆熱即可上桌，包含花椰菜米、菇菇米、湯品與點心等選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「健康志向」系列銷售每年穩定成長2成，去年創下6億元銷售業績，其中與運動營養師楊承樺推出的健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒，上市迄今更累積銷售超過1,500萬盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「健康志向」系列銷售每年穩定成長2成，去年創下6億元銷售業績，其中與運動營養師楊承樺推出的健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒，上市迄今更累積銷售超過1,500萬盒。圖／全家便利商店提供
瞄準連假後運動甩油潮，全家便利商店攜手運動營養師楊承樺超前部署，推出實體店舖聯名鮮食、線上渠道「冷凍營養調控餐」共計19款新品，提供消費者從早到晚、運動前後、飲食調控的餐食選擇。圖／全家便利商店提供
瞄準連假後運動甩油潮，全家便利商店攜手運動營養師楊承樺超前部署，推出實體店舖聯名鮮食、線上渠道「冷凍營養調控餐」共計19款新品，提供消費者從早到晚、運動前後、飲食調控的餐食選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami煮煮」開賣桂冠營養研究室機能餐，每包卡路里由營養師精算控制於150～250大卡間，用以取代正餐進行熱量控制，並推出20天訂閱組與月付週取的便利服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami煮煮」開賣桂冠營養研究室機能餐，每包卡路里由營養師精算控制於150～250大卡間，用以取代正餐進行熱量控制，並推出20天訂閱組與月付週取的便利服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami煮煮」開賣桂冠營養研究室機能餐，包含曲線養成健力餐組、肌力養成健力餐組2種選擇，並提供20天訂閱、週週取貨的便利機制。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「Fami煮煮」開賣桂冠營養研究室機能餐，包含曲線養成健力餐組、肌力養成健力餐組2種選擇，並提供20天訂閱、週週取貨的便利機制。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami煮煮」販售「野人舒食」多款人氣雞胸肉，調味天然簡單，每包180g大份量、富含40g蛋白質，免湊單、免囤貨即可享69元會員價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「Fami煮煮」販售「野人舒食」多款人氣雞胸肉，調味天然簡單，每包180g大份量、富含40g蛋白質，免湊單、免囤貨即可享69元會員價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店健康志向「辛辛炒豚五色盒」，為零精緻澱粉主食，選用低脂前腿肉片，搭配添加蔬菜米及多種穀物的紫蔬穀米，售價95元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店健康志向「辛辛炒豚五色盒」，為零精緻澱粉主食，選用低脂前腿肉片，搭配添加蔬菜米及多種穀物的紫蔬穀米，售價95元。圖／全家便利商店提供

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