老師取綽號「恍神一號」女兒說喜歡媽媽驚 網群笑：第一名的概念嗎？
生性樂觀的人，對於人生一切事物都充滿信心。媒體人楊皓如日前在自己的臉書粉絲專頁上發文分享，她透露自己女兒的作文內容，覺得女兒傻乎乎的「真是個樂觀的孩子」，引發網友共鳴。
媽媽楊皓如表示，她女兒在作文裡寫到「…這個班級，老師都對我們很好，因為我上課恍神，所以老師叫我恍神一號，同學叫我路人甲，我喜歡我的綽號」。對於女兒如此樂觀的生活態度深感可愛。楊皓如直呼「她是不是以為這是稱讚」、「好想看老師們的綽號小本本」。
該貼文引發逾1.4萬名網友按讚，許多人都深有同感，「怎麼這麼好笑」、「樂觀正向的孩子」、「可愛的孩子，很正面」、「好可愛的樂觀，喜歡比生氣好啊」、「欣賞自己的特質，這叫自信」、「第一名的概念嗎？」、「意思是也有2號3號…？」、「一號穩坐冠軍寶座」、「全班的恍神大隊有多少名隊員？」、「恍神一號太可愛了！我太喜歡妳的綽號」。
遇過同樣經歷的媽媽，紛紛回應「我女兒小一，老師都叫她『那個翹腳的』」、「我兒子老師都叫兒子害羞男孩，老師對他說話超溫柔，很怕他哭」、「我家是放空弟弟」、「我自己都想叫兒子為『平行俠』了，時不時就進入自己的平行世界」。
不過，也有不少網友擔心「話說老師不適合給學生取錯號，如果遇到比較內向害羞的孩子，聽到同學們也跟著瞎起哄，會壓力山大」、「老師任意給孩子們取諸如此類地綽號這樣好嗎？」
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言