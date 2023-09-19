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老師取綽號「恍神一號」女兒說喜歡媽媽驚 網群笑：第一名的概念嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
楊皓如透露女兒的作文。 圖擷自臉書
楊皓如透露女兒的作文。 圖擷自臉書

生性樂觀的人，對於人生一切事物都充滿信心。媒體人楊皓如日前在自己的臉書粉絲專頁上發文分享，她透露自己女兒的作文內容，覺得女兒傻乎乎的「真是個樂觀的孩子」，引發網友共鳴。

媽媽楊皓如表示，她女兒在作文裡寫到「…這個班級，老師都對我們很好，因為我上課恍神，所以老師叫我恍神一號，同學叫我路人甲，我喜歡我的綽號。對於女兒如此樂觀的生活態度深感可愛。楊皓如直呼「她是不是以為這是稱讚」、「好想看老師們的綽號小本本」。

該貼文引發逾1.4萬名網友按讚，許多人都深有同感，「怎麼這麼好笑」、「樂觀正向的孩子」、「可愛的孩子，很正面」、「好可愛的樂觀，喜歡比生氣好啊」、「欣賞自己的特質，這叫自信」、「第一名的概念嗎？」、「意思是也有2號3號…？」、「一號穩坐冠軍寶座」、「全班的恍神大隊有多少名隊員？」、「恍神一號太可愛了！我太喜歡妳的綽號」。

遇過同樣經歷的媽媽，紛紛回應「我女兒小一，老師都叫她『那個翹腳的』」、「我兒子老師都叫兒子害羞男孩，老師對他說話超溫柔，很怕他哭」、「我家是放空弟弟」、「我自己都想叫兒子為『平行俠』了，時不時就進入自己的平行世界」。

不過，也有不少網友擔心「話說老師不適合給學生取錯號，如果遇到比較內向害羞的孩子，聽到同學們也跟著瞎起哄，會壓力山大」、「老師任意給孩子們取諸如此類地綽號這樣好嗎？」

恍神 綽號 楊皓如

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