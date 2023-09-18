直擊消失的河川 老農嘆：幼時根本不缺水 如今老了要搶水

宜蘭武荖坑風景區旁是新城溪上游，清澈溪水映照兩岸蒼翠的綠樹，往下游走靠近武荖坑橋，溪水仍然豐沛，平穩溪流中，民眾打著赤膊戲水；經過橋後的冬山制水門，溪水漸減，行至國道五號橋下只剩1縷細流，有氣無力，老農哀嘆「小時候從不缺水」，如今農作物枯死一片。

今年8月中旬，從國道五號往新城溪下游走不到100公尺，仍能看到斷流點；繼續行至到台2戊線龍德大橋附近，幾已看不見溪水存在過的痕跡，橋墩下荒煙蔓草，1灘水窪中沒有任何魚蝦，只有橋下一道顏色較深的土面，足以證明7月底颱風來襲，山區滂沱大雨曾經讓這裡的流水獲得短暫滋潤。

沿著乾枯的溪床走向岸邊，有些零星農作。種菜的老農林先生比手畫腳地說，他小時候，新城溪水量豐沛，大水一來，沖刷橋墩，現在新城溪沒有水，他都是接右岸大排的水來灌溉。

有沒有影響？林姓老農說，當然會有啊，隔壁菜園的鄰居不信邪，還是想從新城溪接水，結果農作物等不到水枯死了一片，現在菜也不種了，留下一片荒廢的園子。

老農提到，由於溪水減少，泥沙淤積的狀況愈來愈明顯，經常看到公家單位派怪手來挖掘土石，然而挖歸挖，遇到超大豪雨時仍然很危險，暴漲的溪水可能衝上橋面、淹過溪床；據說靠近河口處曾經有興建堤防的計畫，但後來沒下文。

離開宜蘭蘇澳鎮進入花蓮，越往南走，溪水越乾。花蓮市向南第一條主要溪流是木瓜溪，7月底颱風過後木瓜溪水流湍急，接著幾天未下大雨，溪流又漸趨平緩，到了下游更變成涓涓細流，隱藏在大石頭之間。

木瓜溪兩側的吉安鄉與壽豐鄉兩樣情，吉安鄉灌溉依靠初英發電廠的尾水，水圳水流豐沛，農友不擔心缺水，水圳兩旁還有步道可散步；相反地，壽豐鄉沒有發電廠與儲水設備，多日無雨，水圳乾枯、石塊裸露，水窪聚集混濁沉澱物。

再往南區走，秀姑巒溪是主要的灌溉水源，儘管主溪流仍有溪水，但到了支流水愈變愈小，以往仰賴支流溪水的農友苦不堪言，只能配合農田水利署花蓮管理處分配水源，才能勉強讓農作物繼續生長。

農民表示，乾旱時大家都搶著往上游找水，有人清晨就爬山搶水，導致晚來的人沒多少水可用，甚至嚴重時彼此起爭執，原本純樸的農村變得烏煙瘴氣，很多老農7、80歲了，還要爬山到上游取水，實在非常危險。 從國道五號向下游走不到100公尺，便是涓涓細流的盡頭，新城溪中斷。記者陳敬丰／攝影 宜蘭龍德大橋下已看不見任何魚蝦。記者陳敬丰／攝影 新城溪靠近國道五號段，河床上只剩一條細流。記者陳敬丰／攝影 新城溪靠近武荖坑橋段，水量仍相當豐沛，民眾可下溪戲水，和下游乾旱情景完全不同。記者陳敬丰／攝影 新城溪下游靠近龍德大橋段，寬闊的河床已經完全乾涸。記者陳敬丰／攝影

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