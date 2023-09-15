聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保住院自付額上限 明年調高至5萬

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
圖／本報系資料照
圖／本報系資料照

衛福部預告明年元旦起調整健保住院自付最高費用，衛福部社保司副司長陳真慧表示，同一疾病每次住院自付最高金額調升至五萬元，全年累計住院自付最高金額調高到八萬四千元，估計影響約一萬人，增加健保收益二三三七萬元。重大傷病、低收入戶等弱勢族群不受影響。

衛福部日前預告「一一三年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」。陳真慧說，將搜集各界意見至十一月十三日，預計明年元旦上路，同一疾病的住院負擔從四萬八千元調整為五萬元，調高兩千元，調幅約增百分之四；全年累計住院自付最高金額從八萬元調高到八萬四千元，調高四千元，調幅增百分之五。

根據健保法施行細則規定，自行負擔住院費上限，每次住院為每人平均國民所得的百分之六；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得百分之十。

根據健保法免除部分負擔者，如經濟弱勢、重大傷病等，均不受影響。

健保 衛福部 保險

延伸閱讀

醫界提設健保安定基金 薛瑞元：須再溝通

賴清德拋「健保安定基金」 薛瑞元：尚未討論仍待溝通

賴清德拋健保改革 改善點值不足、設立健保安定基金

北台灣醫師挺賴後援會 賴清德承諾改善健保

相關新聞

交流人才、降低成本 5都共組5捷聯盟

台北捷運等五家捷運公司昨共組「五都捷運聯盟」，未來人才、技術交流、共同研發、聯合採購降低成本。新北市長侯友宜說，自己上任...

藍皮柴油客車 重返北市地表

台灣文博會將於九月廿二日至十月一日登場，國家鐵道博物館籌備處將以「微開箱」概念參與，展示全區保存修復轉型的階段性成果。首...

防台鐵中秋疏運危機 政院同意2訴求

不滿明年元旦台鐵公司掛牌後，備勤津貼恐短少，九成九台鐵駕駛表態中秋節及國慶日不加班，行政院昨下午緊急召集協商，同意自主備...

健保住院自付額上限 明年調高至5萬

衛福部預告明年元旦起調整健保住院自付最高費用，衛福部社保司副司長陳真慧表示，同一疾病每次住院自付最高金額調升至五萬元，全...

能否財富自由下周一見真章！威力彩頭獎又摃龜 獎金上看6.4億

第74期威力彩今晚開獎，台灣彩券公司表示，威力彩頭獎再度摃龜，累計頭獎已連24摃，預估下周一（18日）開獎的第75期銷售...

佳格食品捐營養物資、幫招募志工 助社福團體解「雙缺」危機

國際老人日前夕，佳格食品集團發佈「台灣弱勢長者營養補給現況調查」指出，據受訪社福據點，每位長者平均每月供餐次數為16.8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦