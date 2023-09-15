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健保住院自付額上限 明年調高至5萬
衛福部預告明年元旦起調整健保住院自付最高費用，衛福部社保司副司長陳真慧表示，同一疾病每次住院自付最高金額調升至五萬元，全年累計住院自付最高金額調高到八萬四千元，估計影響約一萬人，增加健保收益二三三七萬元。重大傷病、低收入戶等弱勢族群不受影響。
衛福部日前預告「一一三年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」。陳真慧說，將搜集各界意見至十一月十三日，預計明年元旦上路，同一疾病的住院負擔從四萬八千元調整為五萬元，調高兩千元，調幅約增百分之四；全年累計住院自付最高金額從八萬元調高到八萬四千元，調高四千元，調幅增百分之五。
根據健保法施行細則規定，自行負擔住院費上限，每次住院為每人平均國民所得的百分之六；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得百分之十。
根據健保法免除部分負擔者，如經濟弱勢、重大傷病等，均不受影響。
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