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照顧人力供需失衡 家總籲看護移工導入長照納管

中央社／ 台北10日電
行政院研擬放寬家庭看護移工申請門檻。記者林俊良／攝影
行政院研擬放寬家庭看護移工申請門檻。記者林俊良／攝影

行政院研擬放寬家庭看護移工申請門檻，不再侷限巴氏量表認定，長照團體指出，這雖能解決家戶照顧壓力的燃眉之急，但面對人力減少的未來，移工應導入長照體系並納管。

對於多名總統參選人提出檢討巴氏量表、放寬外籍看護申請等政見，行政院長陳建仁日前指示放寬家庭看護移工申請門檻，研議多元認定方式，勞動部、衛生福利部預計12日會商，將邀集相關團體溝通、儘速推出方案。

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋告訴中央社記者，對於有照顧需求的家庭來說，聘請外籍看護並非一勞永逸，還得面臨移工照顧技巧不足、移工管理甚至移工失聯等各樣問題，放寬聘僱資格可能一時解了燃眉之急，卻只把更大的聘僱與照顧問題丟回到家戶中。

張筱嬋指出，有時民眾擔心年邁長輩獨自在家，就想聘僱移工來陪伴，但其實老人家身體健康、自主生活能力還很好，「這情況真的需要一個全時人力看著嗎？」老化過程其實可以透過延緩失智、失能配套措施應對，應針對輕、中、重度不同失能等級，設計整體長照服務，不該頭痛醫頭、腳痛醫腳。

目前國人面對長照需求時，往往會上醫院做巴氏量表評估、找仲介聘請外籍看護；另一條途徑是透過各縣市長照管理中心開案評估，安排居服員、日間照顧、喘息、接送等服務，人力以本國籍為主。在特定情況下，已有看護移工的家庭可使用長照服務，如交通接送、輔具、及看護移工無法提供服務30天以上空窗期的喘息服務。

「應該利用長照政策引導民眾思考未來會面臨的照顧困境」，張筱嬋說，未來照顧人力一定更少，「用全民去照顧」的力量才夠大，移工人力也應該要在整個長照體系中被看見、被管理。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳接受中央社記者採訪表示，以國家人口結構來看，若長輩偶爾夜間有1、2次要上廁所、喝水等協助需求，其實可以透過夜間照明、無障礙設計、輔具等解決，也能建立長輩自我照顧能力，「若這樣就投入1個人力在照顧上，在整體勞動人力減少情況下，未必合適。」

對於長輩照顧政策方向，祝健芳說，仍是鼓勵在地安老、盡量使用長照服務；不過目前22萬多家戶聘請家事移工，其中僅6.6萬人成功申請銜接長照服務，其餘可能因為照顧管理評估量表（CMS）評估未過，也有部分可能因不想要有非固定人員進入家中等因素，而未申請長照服務。

祝健芳指出，請移工圖個方便，但移工來源國能否提供源源不絕的人力，還有聘僱後情況，都是問題；若需求遠大於供給，未來恐將面臨人力供需市場失衡，「這是在這波總統候選人提出想法時，沒有考慮到的。」

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