每3戶扶助家庭就有1戶疾病纏身 家扶擬募款助度難關

家扶基金會公布全台扶助兒少與家庭近5年面臨的需求與困擾，數據顯示，2022年貧窮兒少與家長的首要困擾都是「健康問題」，觀察5年來數據變化，疾病已連續3年蟬聯兒少困擾第一名，且占比逐年增加；家長也長期困於「健康問題」 及「就業問題」。家扶為此推動「無窮世代」計畫，今年募款目標7千萬元，除協助扶助家庭度過急難考驗，並培力兒少。

家扶年報統計，2022年全台扶助的2萬6千戶弱勢家庭中，有超過8千戶的家長面臨「健康問題」，將近每3戶家庭就有1戶為家長的疾病所擾，且該困擾在近5年皆居前兩名。值得注意的是，5年來兒少具「健康問題」家戶數成長近4成，兒少可能成為貧病家庭的照顧者，據家扶2021年「弱勢家庭照顧能力與需求調查」，扶助家庭遭遇家人傷病時，有3成6的家庭會期待兒少分擔照顧責任，且隨兒少年紀越大，期待兒少投入分擔家庭照顧責任的比例越高。

「小時候最常去的地方是急診室」高一的小恩，爸媽和哥哥長期受疾病所苦，進出醫院和照顧家人與弟弟成為她的日常。小恩有著超乎同儕的早熟，看著身障、也是家裡唯一經濟支柱的爸爸在家與醫院、農地間奔波，心繫著要分擔更多照顧，只能在深夜抽空複習課業。

另一位就讀高一的小安，自小學被診斷出肌肉萎縮症，仰賴輪椅代步，雙手功能也日漸退化，拿筆相當吃力，卻能認真完成每一份作業，書寫工整獲同學讚嘆。小安的爸爸多年前因車禍腦傷、行動不便，高齡的奶奶則有糖尿病、失智症，家庭經濟、家務都是由小安的媽媽一肩扛，由於需要照料家人，小安媽媽只能從事農務零工，一個月賺1萬多元。

小安與小安媽媽今天現身記者會，小安媽媽說，小安個性體貼、不喜歡麻煩人，在學校更是人緣好的開心果，在家裡也時常安慰辛勞的她。小安則親自寫信感謝媽媽，希望媽媽不要這麼辛苦。

擔任家扶基金會「無窮世代」代言人的賈靜雯，今年參與由金馬導演楊力州拍攝公益微電影「力量」，楊力州說，家扶兒少都有種面對逆境挫折不被打倒的超能力，但也想告訴大家，這些孩子依然只是孩子，已經表現很棒、承擔很多，希望我們這些大人們絕對不能放手。賈靜雯也呼籲社會大眾給予支持，共同陪伴弱勢孩子長出脫離貧窮的力量。

家扶基金會周大堯執行長表示，家扶基金會投入貧困兒少與家庭服務已73年，實務中觀察「疾病」為弱勢家庭帶來相當大的考驗，以2022年為例，家扶發出近5000萬元的急難救助金，重大醫療就約佔7成，「無窮世代」計畫今年募款目標7千萬元，除協助扶助兒少與家庭度過急難考驗，也推動培力服務方案，強化與培養服務對象復原能量，賦能因應生活上的各式挑戰。