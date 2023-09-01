獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

農業部為了解決蛋荒，專案進口國外雞蛋，近日傳聞進口商中的超思公司拿了1億多元補助。超思公司負責人秦語喬今天透過電話訪問表示，根本沒有拿到政府補助，她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸到農業大國巴西，為了幫忙政府，才成立超思公司從巴西進口雞蛋，到現在也不清楚有沒有賺錢。

超思公司負責人秦語喬今天中午接受記者電話訪問。秦語喬說，台灣蛋荒時，政府尋求進口商協助，她有進口日本雞蛋的經驗，又有聯繫巴西的管道，才在去年9月成立超思公司，從巴西進口雞蛋交給中央畜產會。秦語喬強調，從巴西進口雞蛋的出發點是要幫助政府，沒有拿到補助，卻被誤會政府補助她1.4億元，她覺得生氣又委屈。

秦語喬說，超思公司「不是突然設立的！」她之前有進口日本雞蛋經驗，去年蛋荒時大家排隊買蛋，「政府找了很多貿易商幫忙找蛋，我們也接到通知！」不過因為當時全亞洲都缺蛋，美國也沒有蛋，她剛好有管道接觸到巴西，想說可以幫忙政府去找蛋，就在去年9月成立超思公司，因雞蛋檢驗合格後直接送往畜產會，所以沒有設立倉儲。

秦語喬表示，巴西與台灣作息日夜顛倒，三更半夜要聯繫相關事宜，「很辛苦的！」她們幫忙政府，「補貼是完全沒有，有沒有賺錢，到現在也還不知道！」衛福部食藥署8月15日查驗不合格而須銷毀的雞蛋，大約損失幾百萬元。秦語喬說：「你看我們會賺錢嗎？我們只是幫忙政府，並不是說為了賺錢！」

對於外界傳聞政府補貼超思公司1億多元，秦語喬說：「有那麼好的事嗎？其他進口商怎麼不去進呢？」鄰居也搞不清楚，以為她家拿了1億多元，但根本沒拿到政府補貼，還要被誤會，感到非常委屈，也很生氣。

高市衛生局說，超思是合格登錄的食品業者，衛生局人員曾打手機聯繫秦語喬，她對衛生局表示，該公司沒有設立倉庫，專案進口蛋品檢驗合格從海關進來後，就直接送往中央畜產會。

高市衛生局長黃志中說，秦女的說法仍需求證是否屬實，但因目前無其他情資，只能等待主管機關食藥署指示，再進行下一步動作。