山林戲水後鼻血流不停 竟是水蛭藏鼻腔作怪

1名25歲外籍教師莫名鼻血流不停長達3週時間，就醫檢查卻找不到出血點，後來醫師詢問旅遊史，發現他曾到山區戲水，經仔細檢查鼻腔內孔洞，竟躲了1隻長約4公分水蛭。

不少人喜歡山林活動，尤其夏天戲水消暑。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任今天透過新聞稿提醒，夏天是水蛭活動的旺盛期，要盡量避免口鼻沒入水中，在山林戲水後若出現不明原因鼻血，應至耳鼻喉科就醫。

蔡祐任指出，1名25歲外籍教師左邊鼻子不明原因流鼻血的情況已3個星期，每次出血都是一陣一陣，有時還會突然出現大量鮮血，雖然曾去診所檢查，卻沒有找到流鼻血原因，也未發現出血點。

經詢問旅遊史，發現這名患者曾到山間玩水，隨即以軟式鼻內視鏡仔細檢查鼻腔內每個孔洞，最後在中鼻道處發現1隻約4公分大水蛭，透過器械在不傷害鼻道的情況下移除，解除水蛭掉入喉嚨深處或氣管的危機，也避免外來物造成細菌感染的風險。

常見發生鼻血原因包括多重共病、用藥、過敏性鼻炎、鼻腔異物、鼻腔腫瘤與外傷等。蔡祐任說明，這次個案是因水蛭寄生於鼻黏膜上導致鼻血，也是屬於外來物，臨床上雖然偶爾有案例，但仍屬少見。

一般的流鼻血可以透過捏住鼻中膈前端的方式加壓止血，若血流不止，臨床可透過血管收縮的藥物作鼻部填塞控制出血，或針對部分較嚴重的病人施以雷射燒灼手術，減少出血情況，除非是惡性腫瘤破裂導致的大出血，一般鼻血不會造成生命危險。

不過，他提醒，當發生流鼻血，正確做法要將頭往前俯視，讓血流出來，以免大量鮮血倒流進呼吸道，造成嗆咳、噎到，若情況嚴重恐因呼吸道阻塞致死；民眾在1天內發生1次以上，或超過3天都在流鼻血而未改善，務必到耳鼻喉科就診，找出明確原因，切勿相信止血偏方或嘗試塞東西止血。