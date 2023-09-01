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武陵農場超級藍月現蹤 無光害照片超震撼
這個月最精彩的超級天象「超級藍月」，昨晚間登場！不少攝影愛好者到台中市和平區武陵農場高山取景，拍下這難得一見的天文奇景。農場表示，根據統計顯示，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與未來2029年。
武陵農場副場長胡發韜表示，所謂「藍月」，並不是月球變為藍色，肉眼並不會看見藍色的月亮，如同一般月圓呈現亮黃色，而是指在同月份中的第二次滿月，在西方諺語中意指「少見的事物」，平均2至3年就有機會發生藍月。
今年8月2日與31日皆為滿月，其中第二次滿月就是藍月，而且這兩次滿月都是地月距離在36萬公里內的超級月亮，更為特別。
胡發韜表示，農場位於海拔2000公尺高，加上無光害、懸浮微粒等干擾，賞月過程更加清晰、明亮，昨晚藍月現象吸引不少攝影愛好者上山拍攝。
根據統計顯示，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與2029年。
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