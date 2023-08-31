高鐵避免自由座客往3節車廂擠 車票明取消10-12字樣

台灣高鐵自由座乘客遽增，以致自由座車廂擁擠，高鐵改以機動調整自由座車廂配置數（2節至8節不等），因應部分列車自由座車廂配置不再限於第10至12節，明起自由座車票票面取消「自由座車廂10-12」字樣，改為「限搭自由座車廂」，避免誤解；乘客可在進站時瀏覽「旅客資訊顯示系統」，及時掌握自由座車廂數。

台灣高鐵台北車站站長王稔慈表示，自由座旅客抵達車站後，可透過售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置數及乘車資訊，自由座以「橘色」為底框、對號座為「藍色」底框，一眼明瞭，方便乘車辨識。

此外，台灣高鐵APP（車次查詢）及官方網站，也供旅客查詢各車次自由座車廂配置數。

近期旅客持續增加，台灣高鐵說，持續觀察運量變化及旅運狀況，隨時評估增開班次、調節自由座車廂數。尖峰時段各車站增派人力，全力引導自由座旅客順利乘車；若自由座人潮較多時，車站將優先啟動分流機制，引導旅客依照前往目的地，分流搭乘不同停靠模式列車，並適度開放車間通道、對號座車廂供旅客站立，以快速疏運旅客、緩解候車人潮。

台灣高鐵指出，必要時啟動車站人潮管制機制，避免過多旅客進入付費區或月台，確保旅運安全，請旅客配合站務人員指引，體諒同行旅客需求。

台灣高鐵表示，7月起推出可於車站大廳內透過「T-EX行動購票」APP，購買當日自由座車票，安裝後開啟手機藍牙功能，就可透過 App 的「今日自由座」專區立即購得，直接持購票手機感應QR code票證進站搭車。