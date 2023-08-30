紀錄片揭缺蛋秘密 農委會涉隱匿禽流感

紀錄片導演拍片，控訴農委會隱匿禽流感疫情！《不能戳的秘密》導演李惠仁30日於紀綠片指控，現任動植物防疫檢疫署署長邱垂章2011年的博士論文就使用到禽流感病毒H5N3，但國內直到2013年才首次驗出，質疑農委會涉嫌隱匿疫情，成為後續禽流感失控與缺蛋的原因之一。

導演好友現身支持

在農業部升格一個月的8月30日，《不能戳的秘密III:官官相護》舉辦首映記者會，包括紙風車文教基金會董事長李遠（小野）、導演蔡崇隆、柯一正、蕭菊貞、黃嘉俊等好友都出席給予支持，李惠仁也盼能讓更多人看到這部作品。

紀錄片《不能說的秘密III》影片開頭從今年二月缺蛋的狀況切入，擷取數個新聞片段，顯示當時缺蛋的嚴重狀況，並直指缺蛋的源頭是「禽流感」。

李惠仁更指出，邱垂章於台北醫學大學牙醫學系研究所攻讀博士，當時他是帶職攻讀博士，仍負責農委會的研究計畫案，而他的論文指導教授劉得任卻承接多項農委會研究計畫，存在著官學之間的共生結構。

農委會仍在搪塞

李惠仁會前接受媒體聯訪時說，農委會官員對此事總是以「年代久遠找不到資源」來搪塞，但其實已請立委調過資料，相關的資料都還有保存，顯見農委會仍在護航。

《不能戳的秘密》系列持續追蹤台灣禽流感，第一集追蹤台灣2004年首度爆發H5N2禽流感疫情，台灣官僚宣稱是候鳥感染，但調查卻發現不肖業者走私禽流感病毒株，非法製造疫苗；第二集則還原國家機器當時如何掩蓋禽流感真相的過程，並揭露隱匿疫情的官員不斷升官的官場亂象。

處理不善導致缺蛋

他表示，不能戳的秘密1、2到第三集，10年了，很多問題不斷重複，官僚體系與學術單位互相牽扯的問題，去找到改善的可能性。他說，缺蛋只是禽流感盛行的一個現象，農委會就是因為處理方式不佳，才會導致禽流感氾濫，出現缺蛋的問題。

他說，邱垂章過程中使用的禽流感病毒，卻未依循正式管道申請，不僅沒有經過「生安會」的同意，就從新北市淡水區的「農委會家畜衛生試驗所」移動到台北市信義區的醫學大學，也違反生物安全規範。生物安全沒有處理好的話，恐怕只會引爆根本無法預料的疫情。

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