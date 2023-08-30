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JR西日本改革人物訪台 指台鐵並非公司化就能解決問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
促使JR西日本改革的3名關鍵人物安部誠治（右3）、淺野彌三（右2）、松本創（右1）今訪台，與交通部召開記者會。記者周湘芸／攝影
促使JR西日本改革的3名關鍵人物安部誠治（右3）、淺野彌三（右2）、松本創（右1）今訪台，與交通部召開記者會。記者周湘芸／攝影

台鐵太魯閣號事故屆滿2年，台鐵明年公司化在即，交通部邀請日本福知山線事故，促使JR西日本公司改革的3名關鍵人物來台，盼協助台鐵安全改革。日方一行人今出席交通部記者會分享經驗指出，平常忽略的小事、太鬆懈的心態往往是導致重大事故主因，要提升安全最重要是改變人的意識；公司化雖是擺脫官僚主義的方式，但不代表就能解決所有問題。

2005年4月25日日本JR西公司一列車行駛在福知山線（又稱「JR寶塚線」）上的快速電車，因脫軌而撞進路旁一公寓大樓，事故造成107人死亡，562人受傷。事後以家屬為首的自發性組織「4.25網絡」要求JR西日本公司找到事故真正原因，太魯閣事故罹難者家屬今年4月赴日本與福知山線事故遺族及代表交流。

交通部藉此也邀請促使JR西日本公司改革關鍵人物關西大學教授安部誠治、事故遺族代表淺野彌三、《軌道：福知山線出軌事故: 改變JR西日本的奮鬥》作者松本創等人，8月29日至9月3日來台進行交流，除了舉行工作坊研討，也將前往太魯閣事故現場、存放事故車輛的富岡基地等。日本媒體《讀賣新聞》此次也派出記者隨行，預計將製作為節目於日本關西地區播放。

安部誠治今於記者會表示，鐵路發展與社會發展有密切關係，也是社會發展重要指標，鐵路服務最重要的就是安全，希望提供零事故交通環境給所有使用者。日本鐵路發展非常發達，每天運轉班次為全世界最高，1960年代平均有100位民眾會在鐵路事故中喪生，自從福知山線事故以後，再也沒有出現一次有幾十名大量罹難者的事故。

他指出，要提升安全最重要是人的意識必須改變， 不管是組織還是人都有弱點，不可能百分之百防禦，但發生事故一定是種種不好的要因聚集才會導致，像是那些被忽略掉的小事情、把該做的事情延宕、太放鬆戒心等，都可能導致重大事故。他也說，目前JR西日本公司3萬名員工中，有60%是福知山線事故後才進到公司，要如何將事故發生的原因傳承到下個世代非常困難，希望透過這次的交流，喚起相關人士對鐵路安全的審視。

淺野彌三也說，他18年來與JR西日本公司溝通接洽，遇到最大的問題還是如何反省過去事故，該公司至今沒有理解問題在哪裡，像是「人為疏失」要用科學、邏輯等各層面探討，另一大問題是身為企業就一定會存在很多謊言、敷衍了事的行徑，JR西日本公司遲遲沒有真正找出為何員工會敷衍、推卸責任，或許是高層管理方式出了問題，希望他們能正視。

松本創表示，淺野彌三在事故發生18年來，致力將事故社會化，也就是希望找到事故原因，將事故教訓具體的描述向社會大眾廣泛分享，而不只是「安全優先、事故不能再發生」等空談口號。像台鐵明年要公司化，雖然這是擺脫官僚主義的一種方式，但不代表公司化就能解決所有問題，甚至或許倒過來講，有時候是民營化才可能產生事故，福知山線就是這樣的狀況，但官僚組織、企業組織文化不是這麼容易改變，淺野彌三至今仍致力於監督JR西日本公司，這是漫長的戰鬥。

日本 台鐵

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