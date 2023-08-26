民間進口雞蛋庫存多 業界：私人進口大多賠錢

農業部從今年3月開始開放專案進口雞蛋，到7月已經進口1.4億顆帶殼蛋，政府補貼總價差近5.7億，當時在超市賣場販賣每盒65至68元進口雞蛋，貌似相對便宜的價格，其實是全民補貼買單；業者認為，認為專案進口救急不救窮，這些跟農業部配合進口的廠商應該沒有虧，但民間業者自行進口都在賠錢，一個貨櫃至少慘賠70萬元，現在這些進口蛋都在銷庫存。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，花再多錢都沒辦法解決實際的問題，如果依照政府的邏輯，只想平抑物價，不太容易解決實際缺蛋問題，這是本末倒置、治標不治本；進口雞蛋成本高，補貼完後售價跟台灣本土雞蛋價格差不多若是貿易商自己進口的，大多都賠錢。

陳佑澈表示，缺蛋問題不可能一直靠進口，沒有規範好的商業模式，一定會出現次級品跑出來的問題；台灣人的習慣是A級貨自己賣高價，較次級的產品透過合作社銷售；正確的方式，應該如澳洲奇異果，高價收的都是一級貨，次級品不收，保證價格，也保障品質，那這次補貼價差的進口蛋是哪一種？這次進口雞蛋出的問題不少，品管監督審查不夠仔細，事實證明外國月亮沒有比較圓。

有「南霸天」之稱的屏東大型蛋商、信興蛋品董事長涂萬財表示，當時同業進口10多櫃，也買了4、5櫃來賣，但私人進口蛋沒有政府補貼價差成本高，加上長途運需耗損比例高達10%以上，耗損很高，至今庫存仍多；不論進口多少錢，到台灣要賣台灣現在的蛋價每台斤40.5元，一顆蛋4.5元，也因此私人進口商，一個貨櫃至少都賠70萬元。

涂萬財表示，當時雞蛋大家都不太夠，還是要進口來填補，不夠就進，彼此調來調去，進口蛋也都有庫存，沒有庫存就會缺蛋；他說，賠幾億，不要讓雞農不賺錢，也保持台灣的蛋價，他認為還是值得的。

另一名蛋品業界人士表示，他在缺蛋最嚴重的時候進口，進口成本一顆蛋6.5元，沒想到國內蛋價直落，最後進回台灣要賣4.5元，到現在庫存都還沒賣完，即使現在他一顆蛋慘賠2元，若未來又遇到嚴重缺蛋，他也還會繼續進口，他說，這次被氣到了，不想再被國內雞蛋以及價格綁架，他對自己的客戶負責，要維持長期的穩定供貨。