影／梨山、武陵農場共1347戶停電 原來是牠搞的鬼
今天早上8點多，武陵農場與大梨山地區驚傳停電，經台電統計疑似猴子碰觸供電線路，造成電線斷線產生火花，停電戶數有1347戶，經台電人員搶修，於中午12點42分全數復電；武陵農場表示，農場立即啟動不斷電系統，3分鐘內正常供電，旅客不受影響。
台電台中區營業處表示，今天上午8點50分接獲消防隊通報火警事故，台電人員現場確認是野生動物碰觸供電線路，造成電線斷線及裝腳礙子破裂故障，產生火花，第一時間停電戶數有1347戶。
經台電人員搶修，轉供電源縮小停電範圍，10點20分復電1318戶，剩餘29戶於中午12點42分恢復供電。台電指出，初步研判疑似猴子誤觸電源，因該隻野生動物因觸電焦黑，無法肉眼研判動物種類。
武陵農場表示，農場9點多停電，立即啟動不斷電系統，不到3分鐘即恢復供電，根據電力公司梨山所報告，台七甲58.5K附近有消防局通報電桿上有火花而斷電，疑似猴子造成斷電。
武陵農場持續宣導「四不一沒有」政策，不餵食、不挑釁、不接觸、食物不外露，沒有衝突和諧相處，藉由宣導教育遊客，不餵食等作為，才能讓野生動物回歸自然環境，減少並根除人猴衝突。
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