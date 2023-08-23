快訊

Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股

第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

雞蛋供應吃緊…蛋價是否有調漲空間？農業部這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雞蛋供應吃緊，養雞團體與蛋商擬在26日晚間開會討論蛋價問題。聯合報系資料照
雞蛋供應吃緊，養雞團體與蛋商擬在26日晚間開會討論蛋價問題。聯合報系資料照

中元節即將到來，豬肉價格高漲，農業部次長杜文珍表示，現在沒有聽說豬肉不足，飼養成本高漲，在養豬產業沒損失、消費者能負擔的狀況下，盡量維持價格；而養雞團體和蛋商估計26日晚間將開例會，預期會討論蛋價問題，杜文珍說，她沒有聽說。

距離中元節還有一周，緊接著各級學校開學，從台灣蛋雞事業督導委員會日報表上顯示，雞蛋從北到南產量稍嫌不足，屏東地區產量不足；杜文珍說，雞蛋從年初至今做滾動式倉儲，這個部分一定會補足。

雞蛋供應吃緊，養雞團體與蛋商擬在26日晚間開會討論蛋價問題，目前價格是否有調漲空間？杜文珍表示，她沒有聽說這件事，因為雞蛋有滾動倉儲調節；現場媒體提問，雞蛋滾動倉儲主要是存放進口雞蛋調節，且進口雞蛋現階段進的量已經相對較少了，要如何調節？她說，國內雞蛋有多時，也會儲存一些，要有一些量還維持市場需要。

根據農業部的資料顯示，國人日雞蛋需求量為12萬4000箱，從年初至今，國產雞蛋日生產量僅11萬3500箱左右，也因為不足，才需要從國外專案進口雞蛋；目前蛋雞產業日報表呈現國產雞蛋稍嫌不足的狀況，外界也才會憂心開學後，學校午餐供應依法不可用進口產品，屆時是否有足夠的國產蛋品可供應。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，有聽說國產雞蛋是少了點，主要是因為老母雞一直未能淘汰完全，生產效率無法提升所致，至於即將到來的開學，學校使用CAS蛋品，與一般蛋品不同，廠商有簽約供應。

今年需要進口33萬隻種雞，目前已經8月底，只進口17萬隻，鄰近國家都注意到種雞來源不足問題，我國是否有提前因應？杜文珍說，都有依照排程進口。

而根據中央畜產會顯示，豬肉每公斤平均批發價94、95元，已達農業部設定的綠燈區臨界點；而節前一周，目前每日屠宰頭數僅2萬頭左右，相較於過去大節日前每日供應約2.3萬頭以上，供給較少。

杜文珍說，豬肉價格高漲，是因生產成本高，盡量讓養豬產業不要損失狀況下，在消費者能負擔的狀況下，維持價格也維持供應，國內肉品供應不僅只有雞豬牛羊也有魚，希望能攝取多樣的蛋白質，沒有說要吃哪一種。

根據產業報表顯示，目前雞蛋生產稍嫌不足，緊接著中元節，以及開學將至，農業部說會調節。截圖自產業報表
根據產業報表顯示，目前雞蛋生產稍嫌不足，緊接著中元節，以及開學將至，農業部說會調節。截圖自產業報表

雞蛋 豬肉 農業部

延伸閱讀

北市中小學30日開學 入校內健康中心戴口罩

開學在即找嘸老師！北市缺逾百名代理教師 教育局坦言：今年招考不易

農業部官員集體涉貪 製「昆蟲費洛蒙」私賣生技公司

中國連年禁台灣水果「皆以介殼蟲為由」它到底是什麼害蟲？陳吉仲怨：兩度說明已讀不回

相關新聞

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

中央氣象局下午指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，但各模式預測分歧大...

雨彈開炸1小時！四縣市大雷雨警戒 慎防雷擊、淹水

大雨開炸一小時， 雙北、桃、竹大雷雨來了，氣象局呼籲民眾注意。

菸防法上路半年卻沒配套？上百人監院外陳情 彭華幹批國健署瀆職

新版菸害防制法今年3月22日上路，施行近半年，新法最關鍵的健康風險評估審查始終毫無進度，上百名民眾不滿國健署官員未依法執...

醫師一句話病友頓失治療信心 僵直性脊椎炎注意5大症狀

年輕人關節疼痛超過兩周，可能不是運動傷害。39歲小諺（化名），年輕時打籃球突然「軟腳」，整個人幾乎跪了下去，原以為是筋骨...

台南登革熱本土病例直逼2千大關 莊人祥赴台南疫區視察

高溫又降雨，登革熱疫情持續升溫，全國本土病例累積已達2337例。衛福部疾管署長莊人祥今赴台南視察，並考量即將開學，巡視高...

蛋價是否有調漲空間？ 農業部這樣說

中元節即將到來，豬肉價格高漲，農業部次長杜文珍表示，現在沒有聽說豬肉不足，飼養成本高漲，在養豬產業沒損失、消費者能負擔的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦