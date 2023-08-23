雞蛋供應吃緊…蛋價是否有調漲空間？農業部這樣說

中元節即將到來，豬肉價格高漲，農業部次長杜文珍表示，現在沒有聽說豬肉不足，飼養成本高漲，在養豬產業沒損失、消費者能負擔的狀況下，盡量維持價格；而養雞團體和蛋商估計26日晚間將開例會，預期會討論蛋價問題，杜文珍說，她沒有聽說。

距離中元節還有一周，緊接著各級學校開學，從台灣蛋雞事業督導委員會日報表上顯示，雞蛋從北到南產量稍嫌不足，屏東地區產量不足；杜文珍說，雞蛋從年初至今做滾動式倉儲，這個部分一定會補足。

雞蛋供應吃緊，養雞團體與蛋商擬在26日晚間開會討論蛋價問題，目前價格是否有調漲空間？杜文珍表示，她沒有聽說這件事，因為雞蛋有滾動倉儲調節；現場媒體提問，雞蛋滾動倉儲主要是存放進口雞蛋調節，且進口雞蛋現階段進的量已經相對較少了，要如何調節？她說，國內雞蛋有多時，也會儲存一些，要有一些量還維持市場需要。

根據農業部的資料顯示，國人日雞蛋需求量為12萬4000箱，從年初至今，國產雞蛋日生產量僅11萬3500箱左右，也因為不足，才需要從國外專案進口雞蛋；目前蛋雞產業日報表呈現國產雞蛋稍嫌不足的狀況，外界也才會憂心開學後，學校午餐供應依法不可用進口產品，屆時是否有足夠的國產蛋品可供應。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，有聽說國產雞蛋是少了點，主要是因為老母雞一直未能淘汰完全，生產效率無法提升所致，至於即將到來的開學，學校使用CAS蛋品，與一般蛋品不同，廠商有簽約供應。

今年需要進口33萬隻種雞，目前已經8月底，只進口17萬隻，鄰近國家都注意到種雞來源不足問題，我國是否有提前因應？杜文珍說，都有依照排程進口。

而根據中央畜產會顯示，豬肉每公斤平均批發價94、95元，已達農業部設定的綠燈區臨界點；而節前一周，目前每日屠宰頭數僅2萬頭左右，相較於過去大節日前每日供應約2.3萬頭以上，供給較少。

杜文珍說，豬肉價格高漲，是因生產成本高，盡量讓養豬產業不要損失狀況下，在消費者能負擔的狀況下，維持價格也維持供應，國內肉品供應不僅只有雞豬牛羊也有魚，希望能攝取多樣的蛋白質，沒有說要吃哪一種。