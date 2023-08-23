來往高雄澎湖34年 臺華輪今開出最後一航次功成身退

客貨輪「臺華輪」航行高雄與澎湖34年，今日從澎湖開出最後一航次，澎湖縣政府在泊靠的馬公8號碼頭舉行隆重的歡送儀式，目送臺華輪的最後身影，臺華輪抵達高雄港後，傍晚將在1號碼頭舉行除役榮退儀式，9月5日起，將由新建的澎湖輪接替，行駛高雄馬公航線，促進高雄、澎湖兩地的觀光產業。

臺華輪從1989年投入高雄往返澎湖的海上客貨輸運服務，除了載運兩地的旅客與民生用品往返，早期還肩負學校畢業旅行、航海學系的校外教學與實習等服務，也曾協助運送故宮國寶文物到澎湖展出。

臺華輪由澎湖馬公開航的末班航次是今日中午12時，末班船搭載228名旅客、44輛車，澎湖縣政府將舉行隆重的歡送儀式，並將在今日下午5時在高雄港1號碼頭，舉行除役榮退儀式。

9月5日起接替臺華輪的澎湖輪，是由日本內海造船廠所建造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。

澎湖輪艙房共有貴賓艙2間、特等艙8間，其中2間為無障礙艙間、頭等艙10間、臥鋪艙60間；搭配商務座艙60位及經濟座艙240位。

澎湖輪設計初始即規畫無障礙設施及電梯，搭配室內親子室、沙龍、咖啡廳，室外接近海平線與天際的休憩紓展空間，將為所有客群提供慢活有品質的搭乘體驗。