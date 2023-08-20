落枕脖子無法動彈？網推5招舒緩「脖頸疼痛」超有效

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年內「落枕改善方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的落枕改善方式排行。

落枕的醫學名詞稱作「頸椎急性關節周圍炎」，是一種常見的局部頸部肌肉痙攣，通常是因為睡眠時頸部扭曲或受寒所造成。落枕不僅會讓脖子疼痛，還可能引起偏頭痛、肩膀痠痛等不適症狀。那麼當遇到落枕時，該如何有效地改善呢？我們整理了5大網友們最常討論和嘗試的落枕改善方式，快來看看吧！

徒手治療居冠 吃藥、針灸、打針，使用吹風機也有用！ ▲ 網友熱議Top5落枕改善方式 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近半年網友針對「落枕改善方式」相關話題的討論，發現「徒手治療」受到最多網友議論，其中包括按摩、按壓穴道、伸展等方式，就有網友分享「發現落枕時，可以先按摩疼痛處舒緩周遭肌肉，或者按壓風池穴、天柱穴、肩井穴等穴道會比較舒緩些」，另外也可以輕柔地轉動或伸展頸部，以放鬆僵硬的肌肉和恢復活動度，不過要注意力道和角度不要過大或過快，以免加重傷害。

「針灸」則是網路聲量第二名的改善方式，當落枕持續不見好轉時，有些網友會選擇去看中醫進行針灸治療，如「中醫整復+針灸效果真的不錯」、「我落枕都是針灸一次就見效」等，認為針灸對於改善落枕很有感。

此外，當落枕嚴重影響日常生活時，「吃藥」也是網友熱議能夠減輕症狀的方式之一，網友便分享自己到藥局或是醫療院所「購買肌肉鬆弛劑、消炎藥或止痛藥等，都可以改善落枕情形」，不過記得用藥應遵循醫師的指示，並注意服用量和時間，以免產生副作用或依賴性。

而「溫熱療法」也是網友青睞的落枕解方，表示在落枕時可以使用溫熱的物品來敷在頸部，如熱水袋、暖暖包、毛巾等，其中還有網友提及使用吹風機熱一下疼痛部位也能起到相同作用，經過上述熱敷動作後再搭配按摩會舒緩很多。

最後「打針」同樣是不少網友推薦快速解除落枕不適的改善方式，許多網友便提到「復健科打一針一天就好了」、「任何方法都比不上打一針，相信我」，提醒民眾在選擇打針改善落枕時，應該要遵循醫師建議，並且依個人身體狀況注意可能的副作用或併發症。

你也有過落枕的經驗嗎？在落枕時，不妨參考看看網友討論的緩解方式，並尋求專業的醫療協助，才能針對不同狀況進行有效的治療，而且記得在改善落枕之後，要調整生活習慣，保持良好的睡姿、選擇合適的寢具、避免長時間使用3C產品、定期活動頸部肌肉，才能預防落枕再次發生，讓肩頸不再緊繃疼痛！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「落枕」相關討論則數。觀測期間：2023/02/04~2023/08/04，共6個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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