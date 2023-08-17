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開放第三方陸客來台 盼中國善意回復！

台灣醒報／ 台北報導
行政院17日宣布，將開放「第三方陸客」來台，媒體另在提問中質疑交通綱領細節與國安法進度。（中央社）
行政院17日宣布，將開放「第三方陸客」來台，媒體另在提問中質疑交通綱領細節與國安法進度。（中央社）

政院盼藉開放「第三方陸客」來台，可讓中國開放本地陸客來台。交通部長王國材17日宣布，近日將擇期開放「第三方陸客」來台觀光，盼藉此對中國釋出善意，讓中國允許陸客來台。但學者受訪時直言，若真要表達善意，全面開放陸客來台才是正辦。

對中釋出善意

有媒體詢問我國何時開放陸客來台？交通部長王國材表示，開放陸客直接來台還要一陣子，但我國先釋出善意，開放「第三方陸客」，也就是因為求學、工作，或移居海外等不同因素，人已經在海外，不在中國大陸的中國人可以來台，希望也讓中方回應相應善意。

但台大政治系教授張亞中受訪時回應說，兩岸交流非常重要，尤其陸客來台對觀光產業，既然要表達善意的話，就全面開放陸客來台就好，相信中國也會做出相對的回應。

另有媒體質疑，目前空軍頻傳共諜案，但國安法修法卡在國科會與法務部尚未完成「核心關鍵技術」的認定，因此無法落實新法條。但林子倫回應說，依照目前《國安法》已可課以相關刑責。

將推動違規換照

針對媒體問及交通部5月曾提到，交通違規紀錄嚴重者將採取短期換照措施，但至今仍無下文，對此，王國材回應說，由於現在很多人欠繳罰款，加上違規數量多，交通部確定會推動換照制度，迫使高違規駕駛人繳納罰款，但目前相關門檻還在討論中。

在交通安全綱領中，交通部新聞稿提到「擴大推動機車駕訓與道路安駕」，遭質疑是製造二輪族與四輪族對立，且有歧視機車族的疑慮，王國材否認說，並沒有歧視機車族，不過交通意外中60%死亡大多是機車族，因此未來會推動保障路權與第三車道開放，並對機車駕駛行為進行更多訓練。

調難考照機制

王國材補充說，他們發現死亡率最高的機車族約在18歲，因此希望在考駕照十多點訓練，讓機車考照再更難一點。他也提到，汽車考照也有很多問題，以英國來說就必須到快速道路上考驗，未來汽車考照也會增加訓練項目，讓駕駛上路前接受比較完整的訓練。

【更多精采內容，詳見

陸客 交通部長 王國材

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