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周四全台防雷雨 賈新興：今年冬季氣溫偏暖 降雨正常

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天至周三每日清晨至中午前台中以南有局部短暫雨，午後中部山區、南部山區、新北山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。周四各地有陣雨或雷雨，苗栗、台中及彰化有較大雨勢發生的機率。本報資料照片
明天至周三每日清晨至中午前台中以南有局部短暫雨，午後中部山區、南部山區、新北山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。周四各地有陣雨或雷雨，苗栗、台中及彰化有較大雨勢發生的機率。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，預估7至9月發展為聖嬰現象，綜合研判台灣未來一季及今年冬季氣溫偏暖，未來一季降雨略偏少，今年冬季降雨正常至偏多的機率較高。

他說，明天至周三每日清晨至中午前台中以南有局部短暫雨，午後中部山區、南部山區、新北山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。周四各地有陣雨或雷雨，苗栗、台中及彰化有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，周五清晨至中午前新竹以南有陣雨，午後雙北及宜花有局部短暫陣雨。周六清晨至中午前彰化至台南沿海有零星短暫雨，午後北部、中部及南部有局部短暫陣雨，周日至下周三午後北部、中部及南部有局部短暫陣雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

彰化 賈新興

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