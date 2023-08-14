周四全台防雷雨 賈新興：今年冬季氣溫偏暖 降雨正常

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，預估7至9月發展為聖嬰現象，綜合研判台灣未來一季及今年冬季氣溫偏暖，未來一季降雨略偏少，今年冬季降雨正常至偏多的機率較高。

他說，明天至周三每日清晨至中午前台中以南有局部短暫雨，午後中部山區、南部山區、新北山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。周四各地有陣雨或雷雨，苗栗、台中及彰化有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，周五清晨至中午前新竹以南有陣雨，午後雙北及宜花有局部短暫陣雨。周六清晨至中午前彰化至台南沿海有零星短暫雨，午後北部、中部及南部有局部短暫陣雨，周日至下周三午後北部、中部及南部有局部短暫陣雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。