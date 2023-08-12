「帶給人民快樂不好嗎？」為拍抖音在台鐵車廂拉單槓 台鐵局要罰了

近日有民眾為拍攝「抖音（TikTok）」影片，搭乘台鐵擅自使用列車長廣播唱歌，無獨有偶，又有民眾上傳抖音影片，在台鐵車廂單手拉單槓健身，更稱「規定是死的，人是活的，引起人民快樂不好嗎」，引發熱議。對此，台鐵局表示，已涉違反鐵路法可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，將提供影片給警察機關追查。

不少民眾為拍攝影片不惜做出違規行為，11日才有民眾搭乘台鐵時擅自拿列車長的廣播器唱歌、嬉戲，雖然事後下架影片仍引發爭議。現又民眾拍攝影片，在台鐵車廂利用扶手拉單槓健身，更表示，「美國火車都可以跳舞了，規定是死的，人是活的，帶給人民快樂不好嗎，台灣2024了，還在封閉，放開點很難」。

台鐵局表示，該名旅客不正當使用車廂內扶手行為已涉違反鐵路法第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，將提供影片給警察機關追查，呼籲旅客應發揮公德心，正確使用站車旅運設備及遵守乘車秩序。

台鐵局也說，旅客乘車途中如遇有乘客影響乘車秩序時，可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡客服中心，通知列車長即時前往協助，並即時通報路警處理。