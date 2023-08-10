台印召開會議 最快9月開放引進印尼籍農業移工

睽違4年，第10屆台印勞工工作層級會議昨天、今天在印尼舉辦，討論多項重要勞務合作議題。其中，台印雙方將盡速確認引進農業及畜牧業移工申辦文件，最快9月上路，台印雙方也將擴大直接聘僱專案選工服務範圍納入機構看護工。

勞動部說明，第10屆台印勞工工作層級會議由印方主辦，我方由勞動部勞動力發展署署長蔡孟良率團與會，和印方勞工部勞工安置與擴大工作機會總司Suhartono總司長共同主持。

蔡孟良致詞時表示，目前在台工作的印尼移工約25.9萬餘人，高居在台移工人數首位，且近ㄧ年以來已有近6700名印尼移工轉任中階人力，其中家庭看護移工就占9成。

勞動部指出，本次台印工作層級會議，雙方就印尼移工在台聘僱管理、中階技術人力、移工權益保障等提出15項議題，最後達成8項具體重要結論，包括將持續推動直聘印尼勞工，並擴大直接聘僱適用範圍至機構看護工、在符合台方現行法令規範及實際需求下，雙方共同檢視及調整印尼移工赴台工作的勞動契約內容、加強出國前職前訓練課程等。

此外，由於目前無法自印尼引進農業移工，這次工作層級會議達成共識，台印雙方將儘速確認引進農業及畜牧業移工申辦文件，印方將儘速確認申辦文件、勞動契約驗證作業及申辦系統，最快9月實施，以利農業及畜牧業移工引進。

勞動部說，本屆台印勞工工作層級會議在雙方充分溝通下圓滿閉幕，雙方將依會議結論積極規畫及推動後續相關事宜，部分需繼續討論的議題，將視需要另舉辦線上視訊會議續行討論。