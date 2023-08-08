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男男性行為者有望捐血！疾管署曝一前提今年有機會達成

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，若我國每年HIV新增病例數小於千例會考慮是否男男性行為者的捐血限制。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，若我國每年HIV新增病例數小於千例會考慮是否男男性行為者的捐血限制。記者李青縈／攝影

我國男男性行為者有望捐血了！美國紅十字會日前取消男男性行為者和雙性性行為的捐血限制。疾管署發言人曾淑慧表示，專家會議日前曾決議若我國每年HIV新增病例數小於千例會考慮是否放寬，按照目前趨勢預估今年底有望達成。

根據我國法規規定，男性間性行為者永不得捐血。而美國日前放寬規定，想捐血者將被詢問3個月內是否有新或是多位性伴侶，若有的話會再詢問是否有肛交行為，除非近3個月有肛交才會要求延遲捐血。

曾淑慧表示，專家會議曾經討論我國曾經針對男男性行為是否可以捐血，當時考量我國每年HIV感染者新增仍超過千例，因此風險高，當時決議要等到HIV病例數每年新增降到千例以下再考慮放寬捐血限制。

另外，曾淑慧也說，我國目前採用的愛滋檢驗方法為最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT），但仍有11天的檢驗空窗期，因此怕試劑不夠敏感，也希望可以盡量縮短空窗期再開放捐血者條件。

曾淑慧說，今年截至目前為止新增HIV病例為596例，而去年新增數量為1069例；預估今年或是明年就有機會降到千例以下，疾管署會持續參考其他國家做法，若是達成千例以下的目標會啟動討論門檻送到專家會議評估。

捐血 性行為

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