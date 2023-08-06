食物中毒感染沙門氏菌竟用抗生素治療 醫曝3大高危險族群

桃園市中壢區忠貞市場某越南法國麵包攤發生疑似食物中毒案，為感染沙門氏菌，受害者已增至300多人。受害者中竟有一家四口感染嚴重，住院施打抗生素治療。衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，沙門氏菌常存在於家禽、家畜的腸道中，為人畜共同傳染疾病，多經由雞蛋、蛋製品與生熟食交叉汙染所致，嚴重時恐造成敗血症，危及生命，必須立即以抗生素治療。

年長者、幼兒，以及正在進行化療的癌症病人，與正在使用類固醇藥物、免疫製劑的患者，此三族群為沙門氏菌中毒的高風險族群，切忌食用生食會半生不熟的食物。李垣樟說，以降低感染沙門氏菌的機會。

近期沙門氏菌中毒事件頻傳，每次受害者高達數百人，情形十分嚴重。李垣樟表示，研判中毒事件爆發共有三大因素，第一、夏季高溫為沙門氏菌容易滋生的季節；第二、店家忙碌，生熟食未分開處理，引起交叉汙染；第三、新冠肺炎疫情過後，民眾外食機會增加，暴露在容易感染的風險中。

李垣樟說，食入不潔食物後，恐引發沙門氏菌感染，如果一天出現腹瀉3次以上，合併高燒至攝氏38度以上時，應速就醫，延誤治療，當細菌進入血液後，可能引發骨髓炎、關節炎等併發症，不可不慎。

依衛福部食藥署衛教資訊顯示，沙門氏菌廣泛存在動物界，可經人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑汙染食品，感染發生原因是畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品等受汙染。其次，豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品也容易受到汙染。在2018年歐盟引起沙門氏桿菌感染主要原因，為食用「雞蛋與蛋製品」，其次為烘焙製品及複合調理食品。

人體誤食沙門氏桿菌後，平均24小時內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重，該如何預防？食藥署列出四點：

1、加熱：因本菌不耐熱，以60℃加熱20分鐘就能被殺滅，故食品應充分加熱，並立即食用。加熱後的食品應防止交叉汙染，生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。

2、注意手部衛生：處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。

3、防止病媒侵入：應撲滅或防止鼠、蠅、蟑螂等病媒侵入調理場所，也不得將狗、貓、鳥等動物帶進調理場所，垃圾應加蓋並定時清除。

4、不乾淨食物應丟棄：被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物，均應丟棄，切勿食用。