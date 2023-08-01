林逸民政論集出書 綠政要齊相挺

「眼科醫師林逸民的政論充滿台灣主體意識，能夠讓更多人用台灣角度理解世界！」副總統賴清德1日在發表會上如此肯定福和會理事長林逸民的新書「放眼看天下」。現場也來了許多林逸民在醫界、政界與宗教界的朋友，立法院長游錫堃、民進黨立委邱泰源還稱讚他是「台灣史懷哲」，現場冠蓋雲集、水洩不通。

林逸民政治評論集

現場除了賴清德外，還有立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、民進黨立委邱泰源都到場支持，現場還來了約100多位他在醫界、政界與宗教界的朋友。林逸民是福爾摩沙共和會理事長、宜蘭羅東五福眼科名醫，1日下午他在誠品發表新書「放眼看天下」，內容是他從2021年至今於自由時報的投書，書中有林逸民超過百篇的政治評論。

賴清德比喻林逸民的評論有如犀利的手術刀，精準劃破臺灣各種病兆，但他是希望台灣愈來愈好，因此書名「放眼看天下」若要接下聯的話，應該是「疼惜台灣心」，也讓現場與會者紛紛鼓掌。賴清德也說，當初他擔任國大代表時什麼都不懂，還好當時林逸民對他很照顧。

用台灣心看世界

「每個禮拜都期待林醫生在自由廣場的投稿！」林佳龍說，林逸民書中第一篇文章就是預測拜登當選後，美國防衛台灣的承諾不變，如今看來是非常有遠見。他認為，林逸民的文筆充滿台灣心、台灣情與台灣主體意識，能幫助許多年輕人透過他的文筆，用台灣的角度觀察世界。

「眼科雷射治療是林逸民引進的！」邱泰源說，林逸民是國際眼科權威，也是第一個被國際眼科醫學會邀請到大會專題演講的台灣眼科醫生，原本李登輝要找林逸民當官，但林逸民選擇到宜蘭偏鄉服務，照顧很多病友，同時也在醫學院任教、桃李滿天下，可謂台灣的史懷哲，很高興他能出書。

對威權犀利批判

政治評論員范疇表示，台灣長年來受到許多外來政權殖民與威權統治，許多對威權不服氣的人都跑去當醫生，而林逸民也是其中之一。他將林逸民的每篇文章比喻成光點說，若將整本書一口氣看完，這些光點所描繪的就是台灣的形狀，他很佩服林逸民對威權的批判，還透露：「他三民主義零分！」讓全場都笑出聲來。

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