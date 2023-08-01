油炸無辣不歡 國中生胸腹忍1年 揪出胃潰瘍惹禍

台灣有許多美食小吃，台中市張姓男國中生飲食重口味，喜歡油炸類食物加辣，身高143公分的他，體重53公斤，屬中度肥胖，出現胸腹痛症狀長達1年。經醫院進一步診斷，揪出罹患胃潰瘍，經用藥治療2星期後，疼痛情形大幅改善。

就讀國一的張姓國中生平日飲食喜歡重口味，尤其喜歡油炸肉類再加辣，綠色蔬果少吃，沒想到少年出現胸腹部悶痛長達1年，家屬帶他到到衛福部豐原醫院求診。

豐原醫院小兒肝膽腸胃科醫師黃伃㚬表示，張姓少年身高143公分、體重53公斤，本身BMI高達32.4，屬中度肥胖的情形，加上相關症狀及飲食習慣問題，排除心因性胸痛，經由胃鏡檢查發現，張姓少年胃部有多處潰瘍及胃食道逆流的情形，在給予藥物治療後，症狀便逐漸改善。

黃伃㚬醫師指出，青少年因課業壓力、飲食及生活習慣不規律，都容易引起胃潰瘍，建議在日常中避免攝取刺激胃酸分泌的食物，如咖啡、可樂、汽水、甜食，還有辛辣或油炸的食品等，三餐定時，並養成細嚼慢嚥、攝取蔬菜習慣，才能保護胃部健康。