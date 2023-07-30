三高、年長者要注意！夏天也需注意心肌梗塞風險
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「心肌梗塞高風險族群」話題的網路聲量表現，帶您了解六大心肌梗塞高風險族群。
心臟疾病在衛福部2022年公布的十大死因中，高居第二，而「心肌梗塞」更是心臟疾病中常見的急性病症，發生的主因是心血管血流堵塞，使得心臟失去血液、缺氧，進一步造成患者昏厥、猝死。
三高提升心肌梗塞機率 糖尿病患者容易因併發症致命？觀察近六個月內網友針對心肌梗塞高風險族群的相關話題討論，可以發現網友大多關注「三高族群」的相關健康狀況。高血壓、高血糖、高血脂的「三高」患者，也容易因動脈粥狀硬化，促發心肌梗塞，有民眾在討論區分享「自己年輕時飲食不正常，一周有好幾天都吃魯肉飯、泡麵，造成三高，後來上班胸痛，送到醫院才發現是心肌梗塞」，提醒大家要謹慎飲食，以防對身體造成不可回復的傷害。
此外，「年長者」也是心肌梗塞的高危險族群之一，隨著年紀漸長，血管也會跟著逐漸硬化、老化，增加堵塞風險，就有網友在留言區發文表示「我爸爸前幾個禮拜也是突然心肌梗塞，結果緊急做心導管才發現塞得亂七八糟」，建議大家要隨時關心家中的長輩，特別是年過50歲的男性。
「糖尿病患者」也必須更加留意自己發生心肌梗塞的風險，根據統計，糖尿病患者最主要的併發症、甚至進一步死亡的原因便是心臟血管相關疾病。
由於高血糖容易造成血管管壁病變，因此糖尿病患者罹患心肌梗塞的機率比一般人高出不少，有網友留言奉勸大家正視糖尿病所導致的其他問題「我阿公自從罹患糖尿病後就開始洗腎，但洗腎非常傷心臟，今年冬天，在一次的降溫中就因急性心肌梗塞離開了」，認為千萬不要把糖尿病當成一般病症，應該要好好服藥、控制飲食，否則併發症可能造成致命。
心肌梗塞並非冬天的專利，夏天也可能因為天氣過熱、水分補充不足，導致血液濃稠甚至出現血管堵塞情形。如果你也是以上的高風險族群，也請好好留意自己身體的變化，降低發生心肌梗塞的風險！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「心肌梗塞」相關討論則數。觀測期間：2023/01/01~2023/06/27，共6個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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