杜蘇芮直撲台灣 台北捷運高架、平面段恐暫停營運

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北捷運公司今表示，颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，包括淡水信義、松山新店、文湖線等高架及平面段，瞬間風速達10級風以上、10分鐘內平均風速達7級風，就會暫停營運。

台北捷運指出，颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，包括淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運。中和新蘆線、板南線，以及松山新店線、淡水信義線等地下段部分，仍將繼續運轉。

另外，當發布陸上颱風警報後，警戒區域含台北地區，將視風雨情況決定是否暫停營運貓空纜車、兒童新樂園，若北市府宣布停止上班或上課，則暫停營運。

為預防颱風帶來豪雨，北捷表示，捷運全系統，包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街等、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，完成防颱整備作業。

台北捷運說，颱風期間透過中央氣象局及水利署網頁監看即時雨量，隨時監測捷運周邊河川，如基隆河、新店溪、大漢溪水位警戒情形，納入營運模式及是否停止營運參考。