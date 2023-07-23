快訊

「告別所有的鳥」！馬斯克預告推特最快明天換商標

每4間有1間！ 老屋買氣夯、專家曝4種房最易都更

杜蘇芮路徑今明是關鍵 彭啟明：全台幾乎被暴風圈壟罩

杜蘇芮直撲台灣 台北捷運高架、平面段恐暫停營運

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
杜蘇芮颱風來勢洶洶，若瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即暫停營運。圖／聯合報系資料照片
杜蘇芮颱風來勢洶洶，若瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即暫停營運。圖／聯合報系資料照片

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北捷運公司今表示，颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，包括淡水信義、松山新店、文湖線等高架及平面段，瞬間風速達10級風以上、10分鐘內平均風速達7級風，就會暫停營運。

台北捷運指出，颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，包括淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架及平面段，當實際瞬間風速達10級風以上或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運。中和新蘆線、板南線，以及松山新店線、淡水信義線等地下段部分，仍將繼續運轉。 

另外，當發布陸上颱風警報後，警戒區域含台北地區，將視風雨情況決定是否暫停營運貓空纜車、兒童新樂園，若北市府宣布停止上班或上課，則暫停營運。

為預防颱風帶來豪雨，北捷表示，捷運全系統，包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街等、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，完成防颱整備作業。 

台北捷運說，颱風期間透過中央氣象局及水利署網頁監看即時雨量，隨時監測捷運周邊河川，如基隆河、新店溪、大漢溪水位警戒情形，納入營運模式及是否停止營運參考。 

台北捷運提到，北捷各車站出入口，依捷運防洪設計高程為200年頻率洪水位加高110公分，部分重要車站隧道設置有防水隔艙閘門，避免因捷運隧道經過斷層帶、過河段或出土段等可能湧水處，造成洪水侵入隧道並漫延至捷運沿線各車站，形成重大損失。

杜蘇芮颱風來勢洶洶，若瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即暫停營運。圖／聯合報系資料照片
杜蘇芮颱風來勢洶洶，若瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即暫停營運。圖／聯合報系資料照片

捷運 貓空纜車 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

輕颱杜蘇芮進逼 台南市超前部署 易淹水地區加強戒備

輕颱杜蘇芮恐擾漢光實兵 國防部：已制定應變計畫

甫收成杜蘇芮颱風恐襲台 台南大內酪梨農憂釀災

杜蘇芮颱風進逼 河川局巡檢台東水門盤點防汛機具

相關新聞

杜蘇芮路徑今明是關鍵 彭啟明：全台幾乎被暴風圈壟罩

杜蘇芮颱風持續逼近台灣，預期將對台灣造成影響。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，更新資料和上...

上回強颱登陸已是2016年尼伯特 台東颳17級風、街頭滿目瘡痍

中央氣象局今天提醒，颱風杜蘇芮接近台灣時可能達中颱上限甚至更強。根據氣象局紀錄，前1次中心登陸台灣的強颱，要回溯到201...

杜蘇芮颱風最快明晚海警、周二白天陸警 氣象局：東南部登陸機率大

杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風。中央氣象局預報員徐仲毅說，明天晚上到周二清晨有可能發布海警，周二白天有可能發布陸警...

杜蘇芮直撲台灣 台北捷運高架、平面段恐暫停營運

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北捷運公司今表示，颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，包括淡水信義...

雨區擴大不只山區 從南到北13縣市大雨狂轟

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，雨區擴大。中央氣象局發布13縣市大雨特報，桃園至苗栗、雲林至高雄、南投地區及大台...

國家級警報響！ 新竹縣橫山鄉山區暴雨 苗竹大雷雨

中央氣象局發布苗栗縣、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦