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屏東今年第6起土雞場感染H5N1禽流感 撲殺1.1萬隻雞
屏東縣動物防疫所7月18日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻異常死亡，隨即啟動防疫機制，20日經試驗所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今一早赴該場執行撲殺作業，現場共撲殺1萬1661隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。
屏東縣動物防疫所表示，此例是屏東縣發生第6場H5N1禽流感案例，現場撲殺4186隻紅羽土雞（約73日齡）及7475隻皇金土雞（約74日齡），共撲殺1萬1661隻，另也同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。
動防所表示，嚴密監控禽流感疫情，加強轄區養禽場訪視及周邊消毒工作並宣導禽場加強自主消毒，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。
動防所呼籲，飼主落實各項門禁管制，做好禽舍圍網措施避免野、留鳥進入禽舍內散播病毒，其他如人員、車輛、運輸載具及器具等進出禽場應徹底消毒等生物安全工作，降低禽流感風險發生；若發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必速通報，動物防疫所立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。
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