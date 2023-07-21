屏東今年第6起土雞場感染H5N1禽流感 撲殺1.1萬隻雞

屏東縣動物防疫所7月18日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻異常死亡，隨即啟動防疫機制，20日經試驗所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今一早赴該場執行撲殺作業，現場共撲殺1萬1661隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

屏東縣動物防疫所表示，此例是屏東縣發生第6場H5N1禽流感案例，現場撲殺4186隻紅羽土雞（約73日齡）及7475隻皇金土雞（約74日齡），共撲殺1萬1661隻，另也同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

動防所表示，嚴密監控禽流感疫情，加強轄區養禽場訪視及周邊消毒工作並宣導禽場加強自主消毒，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。