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中藥材缺藥嚴重 薛瑞元：在台種藥避免仰賴大陸供貨

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期中藥缺藥問題嚴重。本報資料照片
近期中藥缺藥問題嚴重。本報資料照片

近期中藥缺藥問題嚴重。立法委員表示，接獲中醫師反映，藥材買不到的情況愈來愈嚴重，已不知如何開藥。衛福部長薛瑞元表示，中藥藥材多從大陸進口，目前缺藥「不是真的短缺」，是價格上漲導致國內廠商不願進口；未來長期規畫，能在台灣種的中藥鼓勵本國農民種植，無法種植者則尋找東南亞替代來源。

薛瑞元說，中藥問題「比較麻煩」，原因是許多藥材仰賴大陸進口，若原產地產量減少，供貨貨源不穩定，一時又難找到各國來源，就會出現短缺問題。長期解決方法，是在台灣種植相關藥材，若國內環境無法種植者，則尋找東南亞合適的來源，避免單純仰賴大陸供藥；短期則會盡量調度，必要時開放專案進口。

他也說，目前中藥短缺「不是真的短缺」，係因價格上漲導致國內廠商不願進口，才造成短缺。衛福部缺藥中心已納入中藥，鼓勵大家通報，若接獲通報中藥司一定會進行調查。

中藥 薛瑞元 東南亞

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