調查性騷人力不足 教長：會持續培育

修法嚴查校園性平事件，但人力經費恐告缺！立法院臨時會20日審議《性平教育法》，民進黨立委吳思瑤質詢指出，目前全台校園外的性平調查專業人力僅1800人，足以應對校園性平事件嗎？教育部長潘文忠承諾，教育部會追加經費，持續培育專業人力。吳思瑤呼籲，應採獎勵方式鼓勵參與性平調查培訓的校園與教職員。

潘文忠報告表示，本次行政院版修正草案擴大性別平等教育法適用範圍，如將軍、警及矯正學校皆納入適用、強化學校輔導機制。他說，行為人處置措施及事件調查更加嚴，並新增行為人懲罰性賠償金、保障吹哨者等，且為防堵權勢性騷擾，若行為人為校長或教職員工，調查組須全部為外聘的專業人員等。

藍：增訂外部人員

針對修法草案，國民黨立委萬美玲提出黨團版本說，一、性平調查小組應加入一定比例的外部調查人員；二、校長等教職人員若有涉案嫌疑，應停止職務，確保調查公正性；三、24小時內，若有變造等狀況，應將提高罰鍰為100萬，避免吃案。

教育部回應說，考量學校規模不一，明定外部委員比例將造成小型學校開會人數不足、或增加學校調查經費，加上偏鄉學校有聘用專業人才的困難，造成學校事務運作的困難，仍需要再審慎評估。

校園性平層出不窮

吳思瑤質詢時表示，儘管性別平等教育法在性平三法的規範相對嚴謹，但近期校園性平事件仍層出不窮，請問目前教育部調查案數有多少？教育部官員回應表示，目前仍有25、26案大專院校性平案件在調查中。

吳思瑤說，「記得上週教育部說只有十幾案，今天就增加到二十幾件」，顯見現行法制在防範上仍有漏洞，尤其許多校園性平案件都是匿名投訴，且許多受害者都還有求學壓力，也造成校園調查上的困難，教育部能提供什麼協助？

潘文忠回應說，受害者有許多顧忌，所以不願出面發聲，所以要修法對「吹哨者」與「受害者」提供更多的保護，同時要求教育單位需要有更多處理申訴的措施，給予校方更多處理的壓力。

性平調查沒錢沒人

「但性平調查沒錢又沒人，全台專業調查人力僅有1800位，恐難因應校園性平事件，」吳思瑤質詢，請問教育部如何提升校內專業或擴充外聘人力？潘文忠回應說，本次修法要求校長、教職人員涉案時，都要求外聘人員參與調查，所以相關人力需求一定會提高，目前仍在盤點人力中，教育部會持續培訓相關人才

吳思瑤追問，「目標人數要多少？」潘文忠僅回答，持續增加。吳思瑤繼續說，平均每個性平調查費用至少3到5萬，恐面臨經費不足的問題。潘文忠表示，相關主政部會開會時，除了討論到執法層面外，也有談到地方政府層級、調查人力培訓與費用，教育部也會針對此議題增加經費處理。

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