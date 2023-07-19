動物園馬來膜「貘克」驚傳過世！園方明早解剖釐清原因

馬來貘屬於瀕臨滅絕（Endangered）物種，不過台北市立動物園今天卻傳出不幸消息，熱帶雨林區的馬來貘「貘克」昨天下午過世，外界傳出死因可能為熱衰竭，動物園發言人曹先紹說明，從15日下午就有病徵出現，目前死因還需要釐清，預計明天早上會有台大專業獸醫團隊來做解剖調查。

外界傳出死因可能為熱衰竭，曹先紹說明，任何原因都不會排除，不過單以6、7月來講這幾天氣溫並非最熱，「貘克」生活環境有陰影和水池，原則上仍要等明天早上有台大專業獸醫團隊，進行病理解剖釐清死因。

曹先紹表示，除了熱衰竭，也不排除免疫系統出現問題，「貘克」年齡大約7歲多，15日下午就有食慾下降、17日開始出現不吃東西狀況，病程發展狀況很快，經過搶救，18日下午仍不幸離世。

動物園表示，將在今天下午2點30分，針對「貘克」離世，由發言人做簡單說明。