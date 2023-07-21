父親節送什麼不踩雷？上班族推薦意想不到「爸氣獻禮」　超神準正中他心意！

父親節快到，小編實際上街訪問子女們對爸爸的了解度，發現子女跟父親的關係都很好，很適合一起坐下來喝杯咖啡更加溫！

父親節將至，身為孝順子女的你，肯定又再燒腦該送什麼禮物表達心意！「按摩椅」、「刮鬍刀」、「吃大餐」等送禮榜單上的常客，不是爸爸已經有了，就是去年已經送過了！過去父親節禮物排行榜中，「泡茶組」總佔有一席之地，近年卻逐漸被「咖啡機」取代，7、8 年級上班族大多認為：「我家老爸愛喝咖啡不愛泡茶」、「一台可以用很久，還能幫老爸省下每天買超商咖啡的錢」、「老爸招待客人時會很有面子！」咖啡機儼然成為父親節送禮新選擇！

父親節送禮首選「飛利浦全自動義式咖啡機 LatteGo EP5447」。 圖／飛利浦提供

50+ 世代每 4 位就有 1 位是「咖啡控」

根據媒體市調統計，40 歲以上的族群中，超過 7 成日常最愛喝的飲品是咖啡，以 50、60 歲以上的族群喝咖啡的頻率最高（每月平均達27次以上），花費也最高，平均每 4 位就有 1 位是每天喝咖啡的「咖啡控」。對於每一天都想要用一杯咖啡開啟美好早晨的爸爸，一台操作簡單、能製作出咖啡店等級風味的全自動義式咖啡機，讓全家人隨時都能喝到新鮮現磨的雲朵拿鐵，絕對正中爸爸的心！

全自動義式咖啡機發明品牌的「飛利浦 Saeco」，透過創新科技與專業技術，讓使用者在家就能喝到宛如咖啡師調配的好咖啡，其中「LatteGo EP5447 雲朵拿鐵機」深受上班族喜愛，連冠軍咖啡師也稱讚，在網路上討論聲量非常高，不僅能製作出如雲朵般綿密細緻的奶泡，100% 陶瓷研磨器更能綻放咖啡豆最乾淨的風味，一鍵就能暢享 12 種世界咖啡風味飲品，一台機器送老爸，全家人也都能享用。

「LatteGo 創新奶泡系統」業界首創無管線設計 清洗簡易無負擔

相較一般奶泡機零件繁瑣、清洗不易，「飛利浦 LatteGo EP5447」獨創無管線設計，使用者只要在奶泡器中裝入新鮮牛奶，機器會透過虹吸原理將牛奶引入奶泡室，跟空氣快速混合，形成細緻的雲朵奶泡。清洗時只需將奶泡器拿出來清洗，大約 15 秒就可清洗完畢。可拆式蒸餾沖煮器一樣能輕鬆取出，組裝方式簡單，清洗非常容易，讓老爸絕不會因為「用完懶得清洗」，而讓新歡失寵。

飛利浦「LatteGo 創新奶泡系統」為業界首創無管線設計，清洗簡易無負擔。 圖／飛利浦提供

100%陶瓷研磨器低溫研磨 杯杯都像職人現煮咖啡

在風味上，金屬刀盤研磨時容易升溫，往往讓咖啡豆產生焦苦味，而「飛利浦 LatteGo EP5447」採用 100% 陶瓷研磨器低溫細磨，保有咖啡豆最真實乾淨的風味。智慧研磨系統針對不同的咖啡豆，自動調整研磨速度和力道，釋放每一種咖啡豆最完美的香氣。從義式咖啡上面那層香濃馥郁的靈魂 Cream，就可以看見「飛利浦 LatteGo EP5447」的實力，香醇滿分的口感，杯杯都像專業咖啡職人的現煮咖啡，重視細節的老爸一定懂！使用者透過簡單一鍵，客製化自行調整咖啡的濃度、水量、奶泡量等參數，打造自己心目中的完美咖啡比例。

「飛利浦LatteGo EP5447」採用 100% 陶瓷研磨器低溫細磨，保有咖啡豆最真實乾淨的風味，還會針對不同的咖啡豆，自動調整研磨速度和力道。 圖／飛利浦提供

一鍵輕鬆上手 長輩也能操作自如

「飛利浦LatteGo EP5447」擁有直覺式的彩色中文觸控介面，從研磨、填粉到加壓萃取，一鍵完成，也能一鍵自動打出綿密雲朵奶泡，讓長輩輕鬆上手，毫無門檻就能開啟舌尖上的咖啡饗宴。

今天想喝 Espresso，還是澳式白咖啡？飛利浦 LatteGo EP5447 擁有多達 12 種世界咖啡風味飲品，除了常見的經典義式濃縮、淡義式咖啡（黑咖啡）、拿鐵、卡布奇諾，還有 Ristretto 芮斯崔朵、黃金泡沫咖啡、拿鐵瑪奇朵等，把家變身為一間世界風味咖啡館，客人來訪時就讓老爸秀一手！

「飛利浦LatteGo EP5447」直覺式的彩色中文觸控介面，客製化調整咖啡的濃度、水量、奶泡量等參數，可以製作多達 12 種世界咖啡風味飲品。 圖／飛利浦提供

CP 值爆棚「滿額贈」 與爸爸在家咖啡 bar！

父親節就送老爸這台「飛利浦 LatteGo EP5447」雲朵拿鐵機，讓家裡洋溢著令老爸窩心的咖啡香，天天都可以「與爸爸在家咖啡bar！」歡慶父親節，飛利浦 Saeco 祭出超值優惠方案，即日起至 8 月 31 日前於指定通路購買「飛利浦 LatteGo EP5447」，或全系列「飛利浦 Saeco 全自動義式咖啡機」，滿 $28,000 即可獲得飛利浦超活氧迷你果汁機（市價 $1,888），滿$38,000可獲 Marshall Willen 攜帶式藍牙喇叭（市價 $3,990），滿 $70,000可獲Samsonite Cube-048 25吋行李箱（市價 $12,8000），爸氣十足、實用性和CP值兼具，難怪會成為上班族的熱門贈禮首選。

共有香檳金、經典銀兩色可選擇。 圖／飛利浦提供

飛利浦 Saeco「與爸爸在家咖啡bar！」活動。 圖／飛利浦提供

● 詳情請上活動網頁

● 飛利浦 LatteGo EP5447 雲朵拿鐵機購買連結

● 指定通路：全台飛利浦百貨直營專櫃、飛利浦家電台灣官方直購體驗店、全國電子（線上平台）、各大電商平台（momo、PChome、蝦皮等飛利浦 Saeco 旗艦館）。