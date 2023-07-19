桃園市機師工會抨擊長榮航空機師酒測未過 連測8次才放行

桃園市機師工會今發聲明指出，5月6日長榮航空BR625航班一位美籍日裔機長，執行自紐約飛往安克拉治的班機，卻在報到後驗出酒測值達0.23。長榮航空非但未依規定，要求該名外籍機師立即停止執勤、解除其職務，竟以沒有其他機師可執勤為由，讓該航班延誤三小時以上，持續安排該名外籍機長每20分鐘酒測一次，聲稱在第8次終於驗得酒測值為0後，而草率地讓該外籍機長繼續執行航班飛至安克拉治。機師工會對長榮航空公司在此一案例的處置感到不可思議，更提出強烈抨擊。

機師工會指出，自長榮航空開航以來，30多年來都是嚴格遵守「酒測零檢出」政策， 意指只要受檢者讀值超過0%，應立即解除職務，靜待內部審議委員會調查。而過往此一辦法與酒測標準在每一位機師/員工身上都一體適用，從來未曾出現過例外。

但如今卻讓外籍機師酒測高達8次，並不惜延誤航班三個小時以期讓該外籍機師測得酒測值為「零」！機師工會質疑，執行酒測的警察會讓酒駕的駕駛酒測超標後，還繼續測試高達8次，直到數小時後測得數據為零，再讓他開車回家，然後當作一切都沒有發生嗎？

因此，機師工會對於此次外籍機師酒測未過，首次驗出數值0.23時，已明確違反航空器飛航作業管理規則第199條第四項規定，「不得從事相關飛航作業」，長榮航空非但無視民航法與管理規定，為了營運與收益，不惜冒著犧牲飛航安全與班機延誤的情況下讓該組員繼續執勤的事實感到無法接受。

機師工會指出，過往若是本國籍飛行員發生類似狀況，早就已經被免除該航班職務且立即開除，更讓機師工會與機師們難以忍受的是，根據了解，此一外籍機長在該趟執勤返回台灣後，長榮航空公司竟然未立即召開任何人評會或做出相關懲處與舉措，該外籍機長持續執勤了近兩個月後，因為這起事件於公司內部發酵，長榮航空才計劃在6月底時召開人評會將該外籍機師開除。

此外，根據機師工會所得到的資訊，長榮航空例行提報至交通部民航局的每月酒測執行報告中，5月份紐約外站酒測飛航組員執行33人次，不及格人數居然為「0」！顯然在提報民航局時，此一案例遭到長榮航空公司的刻意隱瞞，如今此案已經媒體披露證實，機師工會要求民航局必須針對長榮公司隱瞞該名外籍機師酒測未過事實，立即進行調查並做出相對應的懲處。

機師工會強調，6月26日就開記者會，批評長榮航空涉嫌違法大量進用外籍機師，且在公司內部訓練與考核過程中，出現本國籍、外國籍機師差別待遇的嚴重問題。如今，此一案例恰恰再一次嚴重凸顯出長榮航空對外籍機師連酒測的把關都如此鬆散！實難相信長榮航空在外籍機師招募、訓練與考核上也會嚴謹對待！再再足以顯示記者會時所提出長榮航空進用大量外籍機師將影響飛安的警示，絕非杞人憂天。

機師工會重申，「飛安」是機師工會自成立以來所長期堅持與捍衛的最重要價值之一，過往會員也不斷以此自我期許，因此，除了對此一案例長榮航空公司的處理感到極度遺憾以外，對於長榮航空公司日後在包括酒測零檢出政策、訓練與考核等實際執行上，機師工會絕對將強烈要求長榮航空公司必須不分本外、單一標準、一視同仁。