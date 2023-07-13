政院送出性平三法 權勢性騷擾將判3年

若長官對下屬性騷擾，最高可關3年！行政院13日通過性平三法的修正草案，未來雇主、機關首長如校長等涉性騷擾案件，除被害者求償外，還得面臨最高5倍的懲罰性賠償；雇主、機關首長等利用權勢犯性騷擾罪者將加重其刑1/2，最重達3年；行政罰的部分，雇主若為性騷擾案行為人，最高將面臨100萬的行政罰鍰。

增加性騷犯罪成本

台灣6月起陸續爆出性騷擾事件，總統蔡英文、行政院長陳建仁指示行政院政務委員羅秉成主持跨部會專案，修訂性平三法、訂定性騷擾樣態指引，且要完備友善的性騷擾申訴機制。行政院13日在院會通過《性騷擾防治法》、《性別平等工作法》與《性別平等教育法》的修正草案。

政院官員表示，修法草案明確規範「性騷擾管轄權」，性騷事件一方若為學生，適用《性平法》，其餘歸為《性工法》、《性騷法》範圍；同時性工法與性平法修法草案也擴大適用範圍，將軍警院校及矯正學校納入性平法適用。另外，抑制職場權勢性騷，因此修法草案將刑度、罰鍰、賠償全調升，以增加犯罪成本。

最高可罰百萬

性工法與性騷法修法草案將增訂權勢性騷，官員指出，現行法律並未有雇主為性騷加害人的處置規定，這次修法將漏洞補上，納入雇主，未來主管涉及性騷將為「一般權勢性騷」，雇主或機關首長為性騷加害者則為「特別權勢性騷」。

至於民事部分，官員說，草案新增民事懲罰性賠償，最高可達法院判定求償金額的5倍。

根據修法草案，私人企業雇主也受此規範，各機關首長也比照辦理。行政罰部分，官員表示，這次修法也新增雇主為性騷擾案行為人時，行政罰可視行為輕重、組織規模開罰1至100萬，若為一般權勢性騷行政罰則為1至20萬、權勢性騷擾6至60萬。另外也延長性騷法申訴時效，雇主性騷可自事件發生起10年進行申訴。

此外，也加重刑事刑度，官員指出，草案新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑1/2，最重可達3年。官員表示，性平三法修法完成後，預計須制訂將近10項子法，例如建立資料庫、職場宣導等，其中有些規定可以立即實施，涉及配套宣導部分的部分，預計明年3月8日婦女節生效。

【更多精采內容，詳見 】